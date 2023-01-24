https://ria.ru/20230124/putin-1847087761.html
Путин провел встречи с министрами образования и просвещения
Путин провел встречи с министрами образования и просвещения - РИА Новости, 24.01.2023
Путин провел встречи с министрами образования и просвещения
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ранее в Ново-Огарево обсудил с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главой Минобрнауки Валерием Фальковым развитие РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:58
2023-01-24T14:58
2023-01-24T15:22
политика
владимир путин
россия
сергей кравцов
валерий фальков
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НОВО-ОГАРЕВО, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ранее в Ново-Огарево обсудил с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главой Минобрнауки Валерием Фальковым развитие этих отраслей, и заявил, что устойчивость, стабильность и будущее российского государства зависит от педагогов."Здесь, в Огарево, прошло несколько встреч с коллегами, в том числе с министром образования и науки и министром просвещения. Мы говорили о развитии отраслей в широком (смысле) этого слова на сегодняшний день и на среднесрочную перспективу", - рассказал Путин, открывая совещание с кабмином, которое проходило в режиме видеоконференции.Он добавил, что "во все времена, подобные тем, которые мы переживаем сегодня", отчетливо и ясно осознается роль и значение учительского труда, деятельности педагога."Именно педагог, учитель формирует в каждом из нас основы нашего мировоззрения. И от этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее нашего государства", - сказал президент.
https://ria.ru/20230118/pedagogi-1845711762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, сергей кравцов, валерий фальков
Политика, Владимир Путин, Россия, Сергей Кравцов, Валерий Фальков
14:58 24.01.2023 (обновлено: 15:22 24.01.2023)
Путин провел встречи с министрами образования и просвещения
Президент Путин провел встречи с министрами Кравцовым и Фальковым
НОВО-ОГАРЕВО, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ранее в Ново-Огарево обсудил с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главой Минобрнауки Валерием Фальковым развитие этих отраслей, и заявил, что устойчивость, стабильность и будущее российского государства зависит от педагогов.
"Здесь, в Огарево, прошло несколько встреч с коллегами, в том числе с министром образования и науки и министром просвещения. Мы говорили о развитии отраслей в широком (смысле) этого слова на сегодняшний день и на среднесрочную перспективу", - рассказал Путин, открывая совещание с кабмином, которое проходило в режиме видеоконференции.
Он добавил, что "во все времена, подобные тем, которые мы переживаем сегодня", отчетливо и ясно осознается роль и значение учительского труда, деятельности педагога.
"Именно педагог, учитель формирует в каждом из нас основы нашего мировоззрения. И от этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее нашего государства", - сказал президент.