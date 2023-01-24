https://ria.ru/20230124/putin-1847087761.html

Путин провел встречи с министрами образования и просвещения

Путин провел встречи с министрами образования и просвещения - РИА Новости, 24.01.2023

Путин провел встречи с министрами образования и просвещения

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ранее в Ново-Огарево обсудил с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главой Минобрнауки Валерием Фальковым развитие РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:58

2023-01-24T14:58

2023-01-24T15:22

политика

владимир путин

россия

сергей кравцов

валерий фальков

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НОВО-ОГАРЕВО, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ранее в Ново-Огарево обсудил с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главой Минобрнауки Валерием Фальковым развитие этих отраслей, и заявил, что устойчивость, стабильность и будущее российского государства зависит от педагогов."Здесь, в Огарево, прошло несколько встреч с коллегами, в том числе с министром образования и науки и министром просвещения. Мы говорили о развитии отраслей в широком (смысле) этого слова на сегодняшний день и на среднесрочную перспективу", - рассказал Путин, открывая совещание с кабмином, которое проходило в режиме видеоконференции.Он добавил, что "во все времена, подобные тем, которые мы переживаем сегодня", отчетливо и ясно осознается роль и значение учительского труда, деятельности педагога."Именно педагог, учитель формирует в каждом из нас основы нашего мировоззрения. И от этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее нашего государства", - сказал президент.

https://ria.ru/20230118/pedagogi-1845711762.html

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Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, россия, сергей кравцов, валерий фальков