https://ria.ru/20230124/putin-1847051195.html
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.01.2023
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:58
2023-01-24T14:58
2023-01-24T14:59
политика
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
россия
РИА Новости
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LIVE: Путин проводит совещание с членами правительства_24 января
LIVE: Путин проводит совещание с членами правительства_24 января
2023-01-24T14:58
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РИА Новости
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политика, владимир путин, россия, видео
Политика, Владимир Путин, Россия
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
2023-01-24T14:58
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PT79M22S
14:58 24.01.2023 (обновлено: 14:59 24.01.2023)
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.