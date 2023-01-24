https://ria.ru/20230124/putevki-1847217140.html
РСТ: отмена НДС для туроператоров позволит снизить стоимость путевок
РСТ: отмена НДС для туроператоров позволит снизить стоимость путевок - РИА Новости, 24.01.2023
РСТ: отмена НДС для туроператоров позволит снизить стоимость путевок
Освобождение от НДС туроператоров позволит в первую очередь снизить цены на путевки по России, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:50
2023-01-24T23:50
2023-01-24T23:50
туризм
максим решетников
владимир путин
россия
российский союз туриндустрии (рст)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Освобождение от НДС туроператоров позволит в первую очередь снизить цены на путевки по России, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Министр экономического развития Максим Решетников ранее во вторник на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил освободить от НДС внутренние и въездные туристические поездки по России с этого года и до июля 2027 года. "Этот вопрос РСТ поднимал несколько лет во всех возможных инстанциях. Но только после поручения президента РФ и проработки вопроса правительством и новым регулятором в лице Минэкономразвития дело сдвинулось с места. По мнению РСТ, отмена НДС для туроператоров создает необходимые предпосылки для развития этого вида бизнеса, в том числе его укрупнения, и обеспечения фискальной прозрачности", - сказал Уманский. "В выигрыше оказывается и потребитель, поскольку отмена НДС в данном случае способствует расширению ассортимента туров в комбинации с различными видами перевозки, а также становится стимулом к снижению его стоимости", - добавил он. Глава РСТ отметил, что сейчас туроператоры формируют и продают путешествия как турпродукт или комплекс услуг, большинство из которых НДС по закону не облагаются либо облагается по льготной ставке. "В результате туроператор, который сам не освобожден от НДС, вынужден платить его фактически со всех услуг, в составе реализуемого им турпродукта. В итоге НДС становится фактически оборотным налогом, непосильным для ведения туроператорского бизнеса с учетом его низкой рентабельности на массовых направлениях", - пояснил Уманский.
https://ria.ru/20230124/puteshestviya-1846905613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим решетников, владимир путин, россия, российский союз туриндустрии (рст), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Максим Решетников, Владимир Путин, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
РСТ: отмена НДС для туроператоров позволит снизить стоимость путевок
Президент РСТ Уманский: отмена НДС для туроператоров позволит снизить стоимость путевок
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Освобождение от НДС туроператоров позволит в первую очередь снизить цены на путевки по России, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
Министр экономического развития Максим Решетников
ранее во вторник на совещании у президента РФ Владимира Путина
предложил освободить от НДС внутренние и въездные туристические поездки по России с этого года и до июля 2027 года.
"Этот вопрос РСТ поднимал несколько лет во всех возможных инстанциях. Но только после поручения президента РФ и проработки вопроса правительством и новым регулятором в лице Минэкономразвития
дело сдвинулось с места. По мнению РСТ, отмена НДС для туроператоров создает необходимые предпосылки для развития этого вида бизнеса, в том числе его укрупнения, и обеспечения фискальной прозрачности", - сказал Уманский.
"В выигрыше оказывается и потребитель, поскольку отмена НДС в данном случае способствует расширению ассортимента туров в комбинации с различными видами перевозки, а также становится стимулом к снижению его стоимости", - добавил он.
Глава РСТ отметил, что сейчас туроператоры формируют и продают путешествия как турпродукт или комплекс услуг, большинство из которых НДС по закону не облагаются либо облагается по льготной ставке.
"В результате туроператор, который сам не освобожден от НДС, вынужден платить его фактически со всех услуг, в составе реализуемого им турпродукта. В итоге НДС становится фактически оборотным налогом, непосильным для ведения туроператорского бизнеса с учетом его низкой рентабельности на массовых направлениях", - пояснил Уманский.