Бастрыкин поручил проверить обстоятельства ДТП с погибшими под Пермью
Глава СК Бастрыкин поручил доложить о проверке после ДТП с четырьмя погибшими под Пермью
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
ПЕРМЬ, 24 янв - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств ДТП с участием микроавтобуса пермской больницы, в котором погибли три пациента и водитель, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Грузовик Volvo и микроавтобус "Газель", перевозивший пятерых пациентов больницы, столкнулись в понедельник на трассе Кунгур - Соликамск. В результате трое пациентов и водитель скончались, двоих пациентов госпитализировали. Сейчас краевой минздрав оценивает их состояние как удовлетворительное. Следователи предполагают, что водитель большегруза допустил занос полуприцепа на "встречку".
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"Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Д.В. Головкину представить доклад об обстоятельствах произошедшего и результатах первоначальных следственных действий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после автоаварии следователи начали проверку по факту гибели и травмирования пассажиров (ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также руководство регионального СК ходатайствовало об изъятии у местных полицейских возбужденного после ДТП уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).