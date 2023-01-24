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Бастрыкин поручил проверить обстоятельства ДТП с погибшими под Пермью - РИА Новости, 24.01.2023
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Бастрыкин поручил проверить обстоятельства ДТП с погибшими под Пермью
Бастрыкин поручил проверить обстоятельства ДТП с погибшими под Пермью - РИА Новости, 24.01.2023
Бастрыкин поручил проверить обстоятельства ДТП с погибшими под Пермью
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств ДТП с участием микроавтобуса пермской больницы, в котором погибли три... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:48
2023-01-24T16:48
происшествия
александр бастрыкин
россия
кунгур
соликамск
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 24 янв - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств ДТП с участием микроавтобуса пермской больницы, в котором погибли три пациента и водитель, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Грузовик Volvo и микроавтобус "Газель", перевозивший пятерых пациентов больницы, столкнулись в понедельник на трассе Кунгур - Соликамск. В результате трое пациентов и водитель скончались, двоих пациентов госпитализировали. Сейчас краевой минздрав оценивает их состояние как удовлетворительное. Следователи предполагают, что водитель большегруза допустил занос полуприцепа на "встречку". "Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Д.В. Головкину представить доклад об обстоятельствах произошедшего и результатах первоначальных следственных действий", - говорится в сообщении. Уточняется, что после автоаварии следователи начали проверку по факту гибели и травмирования пассажиров (ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также руководство регионального СК ходатайствовало об изъятии у местных полицейских возбужденного после ДТП уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
https://ria.ru/20230124/dtp-1846964279.html
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происшествия, александр бастрыкин, россия, кунгур, соликамск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Кунгур, Соликамск, Следственный комитет России (СК РФ)
16:48 24.01.2023
 
Бастрыкин поручил проверить обстоятельства ДТП с погибшими под Пермью

Глава СК Бастрыкин поручил доложить о проверке после ДТП с четырьмя погибшими под Пермью

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 24 янв - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств ДТП с участием микроавтобуса пермской больницы, в котором погибли три пациента и водитель, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Грузовик Volvo и микроавтобус "Газель", перевозивший пятерых пациентов больницы, столкнулись в понедельник на трассе Кунгур - Соликамск. В результате трое пациентов и водитель скончались, двоих пациентов госпитализировали. Сейчас краевой минздрав оценивает их состояние как удовлетворительное. Следователи предполагают, что водитель большегруза допустил занос полуприцепа на "встречку".
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"Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Д.В. Головкину представить доклад об обстоятельствах произошедшего и результатах первоначальных следственных действий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после автоаварии следователи начали проверку по факту гибели и травмирования пассажиров (ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также руководство регионального СК ходатайствовало об изъятии у местных полицейских возбужденного после ДТП уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
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ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияКунгурСоликамскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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