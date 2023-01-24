https://ria.ru/20230124/proverka-1847074878.html

В Екатеринбурге СК проверит информацию о жестоком обращении со школьниками

В Екатеринбурге СК проверит информацию о жестоком обращении со школьниками - РИА Новости, 24.01.2023

В Екатеринбурге СК проверит информацию о жестоком обращении со школьниками

Свердловские следователи проверяют информацию о том, что преподаватель одной из гимназий Екатеринбурга заклеивала третьекласснику рот скотчем, сообщило... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:29

2023-01-24T14:29

2023-01-24T14:29

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Свердловские следователи проверяют информацию о том, что преподаватель одной из гимназий Екатеринбурга заклеивала третьекласснику рот скотчем, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее местные СМИ со ссылкой на мать одного из учеников написали, что преподаватель гимназии №94 в уральской столице заклеила рот скотчем учащемуся третьего класса. Помимо этого, со слов пострадавшего мальчика, педагог била детей учебником и тряпкой. "Организовано проведение процессуальной проверки сообщения о возможном применении физического насилия одним из педагогов местного образовательного учреждения в отношении ряда учеников начальных классов", - говорится в сообщении. СУСК будет устанавливать достоверность информации, а также выяснять, были ли в гимназии другие случаи нарушения прав несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230124/izbienie-1847060531.html

https://ria.ru/20230124/shkola-1847059629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)