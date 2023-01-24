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В Екатеринбурге СК проверит информацию о жестоком обращении со школьниками
В Екатеринбурге СК проверит информацию о жестоком обращении со школьниками - РИА Новости, 24.01.2023
В Екатеринбурге СК проверит информацию о жестоком обращении со школьниками
Свердловские следователи проверяют информацию о том, что преподаватель одной из гимназий Екатеринбурга заклеивала третьекласснику рот скотчем, сообщило... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:29
2023-01-24T14:29
2023-01-24T14:29
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Свердловские следователи проверяют информацию о том, что преподаватель одной из гимназий Екатеринбурга заклеивала третьекласснику рот скотчем, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее местные СМИ со ссылкой на мать одного из учеников написали, что преподаватель гимназии №94 в уральской столице заклеила рот скотчем учащемуся третьего класса. Помимо этого, со слов пострадавшего мальчика, педагог била детей учебником и тряпкой. "Организовано проведение процессуальной проверки сообщения о возможном применении физического насилия одним из педагогов местного образовательного учреждения в отношении ряда учеников начальных классов", - говорится в сообщении. СУСК будет устанавливать достоверность информации, а также выяснять, были ли в гимназии другие случаи нарушения прав несовершеннолетних.
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге СК проверит информацию о жестоком обращении со школьниками
В Екатеринбурге СК проверит данные о том, что учительница заклеивала ребенку рот скотчем