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В Екатеринбурге СК проверит информацию о жестоком обращении со школьниками - РИА Новости, 24.01.2023
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В Екатеринбурге СК проверит информацию о жестоком обращении со школьниками
В Екатеринбурге СК проверит информацию о жестоком обращении со школьниками - РИА Новости, 24.01.2023
В Екатеринбурге СК проверит информацию о жестоком обращении со школьниками
Свердловские следователи проверяют информацию о том, что преподаватель одной из гимназий Екатеринбурга заклеивала третьекласснику рот скотчем, сообщило... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:29
2023-01-24T14:29
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Свердловские следователи проверяют информацию о том, что преподаватель одной из гимназий Екатеринбурга заклеивала третьекласснику рот скотчем, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее местные СМИ со ссылкой на мать одного из учеников написали, что преподаватель гимназии №94 в уральской столице заклеила рот скотчем учащемуся третьего класса. Помимо этого, со слов пострадавшего мальчика, педагог била детей учебником и тряпкой. "Организовано проведение процессуальной проверки сообщения о возможном применении физического насилия одним из педагогов местного образовательного учреждения в отношении ряда учеников начальных классов", - говорится в сообщении. СУСК будет устанавливать достоверность информации, а также выяснять, были ли в гимназии другие случаи нарушения прав несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230124/izbienie-1847060531.html
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
14:29 24.01.2023
 
В Екатеринбурге СК проверит информацию о жестоком обращении со школьниками

В Екатеринбурге СК проверит данные о том, что учительница заклеивала ребенку рот скотчем

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Свердловские следователи проверяют информацию о том, что преподаватель одной из гимназий Екатеринбурга заклеивала третьекласснику рот скотчем, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее местные СМИ со ссылкой на мать одного из учеников написали, что преподаватель гимназии №94 в уральской столице заклеила рот скотчем учащемуся третьего класса. Помимо этого, со слов пострадавшего мальчика, педагог била детей учебником и тряпкой.
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"Организовано проведение процессуальной проверки сообщения о возможном применении физического насилия одним из педагогов местного образовательного учреждения в отношении ряда учеников начальных классов", - говорится в сообщении.
СУСК будет устанавливать достоверность информации, а также выяснять, были ли в гимназии другие случаи нарушения прав несовершеннолетних.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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