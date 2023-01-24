https://ria.ru/20230124/protesty-1847032679.html

Лукашенко выступил за снисхождение для раскаявшихся участников протестов

Лукашенко выступил за снисхождение для раскаявшихся участников протестов - РИА Новости, 24.01.2023

Лукашенко выступил за снисхождение для раскаявшихся участников протестов

Каждый, кто встал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:27

2023-01-24T12:27

2023-01-24T12:27

протесты в белоруссии

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Каждый, кто встал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая о ситуации с раскаявшимися участниками протестов в республике в 2020 году. Во вторник глава белорусского государства проводит совещание об общественно-политической обстановке. "Каждый, кто встал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение. Это касается только тех, кто заслуживает этого прощения. Ну, а кто сознательно преступил черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб продолжает деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать перед законом", - цитирует белорусского лидера пресс-служба. Лукашенко при этом напомнил, что законодательство было приведено в соответствие с обстановкой в стране и достаточно ужесточено. "Тем более, что отдельные из тех, кто туда побежали (кушать-то хочется), ужесточили позицию и теперь ставку делают на применение силы и создание незаконных военизированных формирований. В таком случае обратной дороги нет и не будет", - подчеркнул президент Белоруссии. "Надо четко определить, кто действительно пересмотрел свои взгляды и хочет спокойно жить, учиться и работать, а кто нет. Но надо помнить, что не исключено, что некоторые из них могут воспользоваться нашими шагами навстречу, чтобы нанести определенный ущерб. Также и в интересах спецслужб зарубежных государств, особенно наших соседей по периметру, которые ведут себя подло (хуже, чем другие государства, подальше находящиеся от наших границ). Поэтому наша задача - исключительно индивидуальный подход к каждому и справедливость в принятии решений", - резюмировал Лукашенко. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20230107/lukashenko-1843365147.html

https://ria.ru/20221213/oppozitsiya-1838332863.html

https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830446432.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия