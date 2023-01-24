https://ria.ru/20230124/propaganda-1847081597.html
Против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса завели дело о пропаганде ЛГБТ
Против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса завели дело о пропаганде ЛГБТ - РИА Новости, 24.01.2023
Против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса завели дело о пропаганде ЛГБТ
Административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ возбудили в отношении блогеров Даша Корейка и Хилми Форкс, проводится расследование, сообщило МВД РФ в ответе... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:51
2023-01-24T14:51
2023-01-24T14:56
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ возбудили в отношении блогеров Даша Корейка и Хилми Форкс, проводится расследование, сообщило МВД РФ в ответе (есть в распоряжении РИА Новости) депутату Госдумы Яне Лантратовой. В начале декабря Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Форкс на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих. "По результатам рассмотрения указанных сведений уполномоченным должностным лицом отдела МВД России по Тверскому району Москвы 13 января 2023 года возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола". Проводится административное расследование", - говорится в ответе первого замглавы МВД Александра Горового депутату. Вместе с тем, в МВД указали, что в возбуждении административного дела о пропаганде наркотических средств было отказано. Кроме того, ведомство проводит процессуальную проверку, "которая не завершена", для оценки действий блогеров по статье 242 УК РФ "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Ввиду наличия признаков нарушения закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, материалы направлены в Роскомнадзор и Следственный комитет, добавили в МВД.
https://ria.ru/20230110/lgbt-1843877370.html
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здоровье - общество, яна лантратова, александр горовой, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Шоубиз, Здоровье - Общество, Яна Лантратова, Александр Горовой, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
14:51 24.01.2023 (обновлено: 14:56 24.01.2023)
Против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса завели дело о пропаганде ЛГБТ
Против блогеров Дашу Корейки и Хилми Форкса завели административное дело о пропаганде ЛГБТ