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В Госдуму внесли проект о предъявлении военного билета при получении прав

В Госдуму внесли проект о предъявлении военного билета при получении прав - РИА Новости, 24.01.2023

В Госдуму внесли проект о предъявлении военного билета при получении прав

Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав, оформлении лицензии на... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:23

2023-01-24T17:23

2023-01-24T18:01

общество

калужская область

госдума рф

россия

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав, оформлении лицензии на оружие и регистрации по месту жительства или пребывания, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Законодательное закрепление представления документов воинского учета для граждан, обязанных состоять на воинском учете, при обращении в уполномоченные органы за регистрацией по месту жительства (пребывания на срок более трех месяцев), получением водительского удостоверения и получением лицензий на оружие будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев отметил, что в процессе мобилизационных мероприятий, ответственность за проведение которых была возложена на субъекты РФ, выяснилось, что данные воинского учёта недостаточно актуальны. Новый законопроект, по его мнению, усовершенствует законодательство в области воинской обязанности и военной службы."Отмечу, что ранее в нашей стране эта система работала и показывала свою высокую результативность. Считаю, что и сегодня данная мера будет эффективна", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания.

https://ria.ru/20230124/vyezd-1847119422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, калужская область, госдума рф, россия