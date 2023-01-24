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В Госдуму внесли проект о предъявлении военного билета при получении прав - РИА Новости, 24.01.2023
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В Госдуму внесли проект о предъявлении военного билета при получении прав
В Госдуму внесли проект о предъявлении военного билета при получении прав - РИА Новости, 24.01.2023
В Госдуму внесли проект о предъявлении военного билета при получении прав
Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав, оформлении лицензии на... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:23
2023-01-24T18:01
общество
калужская область
госдума рф
россия
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав, оформлении лицензии на оружие и регистрации по месту жительства или пребывания, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Законодательное закрепление представления документов воинского учета для граждан, обязанных состоять на воинском учете, при обращении в уполномоченные органы за регистрацией по месту жительства (пребывания на срок более трех месяцев), получением водительского удостоверения и получением лицензий на оружие будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев отметил, что в процессе мобилизационных мероприятий, ответственность за проведение которых была возложена на субъекты РФ, выяснилось, что данные воинского учёта недостаточно актуальны. Новый законопроект, по его мнению, усовершенствует законодательство в области воинской обязанности и военной службы."Отмечу, что ранее в нашей стране эта система работала и показывала свою высокую результативность. Считаю, что и сегодня данная мера будет эффективна", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания.
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общество, калужская область, госдума рф, россия
Общество, Калужская область, Госдума РФ, Россия
17:23 24.01.2023 (обновлено: 18:01 24.01.2023)
 
В Госдуму внесли проект о предъявлении военного билета при получении прав

В ГД внесли проект о предъявлении военного билета при получении прав и лицензии на оружие

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав, оформлении лицензии на оружие и регистрации по месту жительства или пребывания, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Законодательное закрепление представления документов воинского учета для граждан, обязанных состоять на воинском учете, при обращении в уполномоченные органы за регистрацией по месту жительства (пребывания на срок более трех месяцев), получением водительского удостоверения и получением лицензий на оружие будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев отметил, что в процессе мобилизационных мероприятий, ответственность за проведение которых была возложена на субъекты РФ, выяснилось, что данные воинского учёта недостаточно актуальны. Новый законопроект, по его мнению, усовершенствует законодательство в области воинской обязанности и военной службы.
"Отмечу, что ранее в нашей стране эта система работала и показывала свою высокую результативность. Считаю, что и сегодня данная мера будет эффективна", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания.
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