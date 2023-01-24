17:23 24.01.2023 (обновлено: 18:01 24.01.2023)
В Госдуму внесли проект о предъявлении военного билета при получении прав
В ГД внесли проект о предъявлении военного билета при получении прав и лицензии на оружие
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав, оформлении лицензии на оружие и регистрации по месту жительства или пребывания, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Законодательное закрепление представления документов воинского учета для граждан, обязанных состоять на воинском учете, при обращении в уполномоченные органы за регистрацией по месту жительства (пребывания на срок более трех месяцев), получением водительского удостоверения и получением лицензий на оружие будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев отметил, что в процессе мобилизационных мероприятий, ответственность за проведение которых была возложена на субъекты РФ, выяснилось, что данные воинского учёта недостаточно актуальны. Новый законопроект, по его мнению, усовершенствует законодательство в области воинской обязанности и военной службы.
"Отмечу, что ранее в нашей стране эта система работала и показывала свою высокую результативность. Считаю, что и сегодня данная мера будет эффективна", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания.