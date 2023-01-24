15:24 24.01.2023 (обновлено: 15:32 24.01.2023)
Комиссия Госдумы одобрила проект об уведомлении о выезде депутатов за рубеж
Комиссия Госдумы по регламенту одобрила проект об уведомлении о выезде депутатов за рубеж
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Комиссия ГД по регламенту одобрила проект постановления об обязательном уведомлении комиссии по контролю за доходами о выезде за рубеж депутатов, сообщил РИА Новости глава комиссии по регламенту Виктор Пинский.
Комиссия Госдумы по регламенту ГД одобрила проект постановления "О внесении изменений в статью 31 Регламента Государственной Думы", данное изменение обязывает депутатов Госдумы уведомлять в письменной форме комиссию Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам о планируемом выезде за пределы территории РФ за исключением случаев направления в служебную командировку по распоряжению председателя Госдумы, сообщил он.
При этом члены Совета Госдумы, председатели Комитетов и Комиссий должны будут уведомлять о планируемом выезде председателя.
"Речь не идет о запрете выезда из страны для депутатов Госдумы, речь – о возможности оперативного принятия решений, что особенно важно в текущей ситуации. Уведомление о планируемом выезде в конкретную страну – мера, которая давно просилась. И, например, члены фракции "Единая Россия" давно уведомляют фракцию о своих выездах. Руководитель должен заранее понимать, будут ли депутаты в доступе, на связи, на мероприятиях, в случае необходимости срочно решить тот или иной вопрос. Не во всех фракциях такой порядок есть, хотя практика – полезная, поэтому решено было закрепить ее в регламенте", - сказал Пинский.