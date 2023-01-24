https://ria.ru/20230124/proekt-1847100222.html

Комиссия Госдумы одобрила проект об уведомлении о выезде депутатов за рубеж

Комиссия Госдумы одобрила проект об уведомлении о выезде депутатов за рубеж - РИА Новости, 24.01.2023

Комиссия Госдумы одобрила проект об уведомлении о выезде депутатов за рубеж

Комиссия ГД по регламенту одобрила проект постановления об обязательном уведомлении комиссии по контролю за доходами о выезде за рубеж депутатов, сообщил РИА... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:24

2023-01-24T15:24

2023-01-24T15:32

россия

политика

госдума рф

единая россия

виктор пинский

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Комиссия ГД по регламенту одобрила проект постановления об обязательном уведомлении комиссии по контролю за доходами о выезде за рубеж депутатов, сообщил РИА Новости глава комиссии по регламенту Виктор Пинский. Комиссия Госдумы по регламенту ГД одобрила проект постановления "О внесении изменений в статью 31 Регламента Государственной Думы", данное изменение обязывает депутатов Госдумы уведомлять в письменной форме комиссию Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам о планируемом выезде за пределы территории РФ за исключением случаев направления в служебную командировку по распоряжению председателя Госдумы, сообщил он. При этом члены Совета Госдумы, председатели Комитетов и Комиссий должны будут уведомлять о планируемом выезде председателя. "Речь не идет о запрете выезда из страны для депутатов Госдумы, речь – о возможности оперативного принятия решений, что особенно важно в текущей ситуации. Уведомление о планируемом выезде в конкретную страну – мера, которая давно просилась. И, например, члены фракции "Единая Россия" давно уведомляют фракцию о своих выездах. Руководитель должен заранее понимать, будут ли депутаты в доступе, на связи, на мероприятиях, в случае необходимости срочно решить тот или иной вопрос. Не во всех фракциях такой порядок есть, хотя практика – полезная, поэтому решено было закрепить ее в регламенте", - сказал Пинский.

https://ria.ru/20230124/proekt-1847050340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, госдума рф, единая россия, виктор пинский