https://ria.ru/20230124/proekt-1847050340.html
В Кремле не обсуждали проект о фиксированном времени проезда через границу
В Кремле не обсуждали проект о фиксированном времени проезда через границу - РИА Новости, 24.01.2023
В Кремле не обсуждали проект о фиксированном времени проезда через границу
В Кремле не обсуждают идею о введении ограничений для россиян на пересечение границы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:03
2023-01-24T13:03
2023-01-24T13:55
дмитрий песков
россия
евгений москвичев
политика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
госдума рф
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Кремле не обсуждают идею о введении ограничений для россиян на пересечение границы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, в Кремле не обсуждается. И там, собственно, по тексту были даны разъяснения, я думаю, что можно из них и исходить", — заявил чиновник, таким образом прокомментировав подготовленные в Госдумы поправки. Накануне в базе данных Государственной думы появился документ с подготовленными главой комитета по транспорту Евгением Москвичевым поправками к закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России". Они предписывали заранее резервировать время проезда автомобилей через границу. При этом во вторник утром законопроект из базы исчез.Как позднее пояснил Москвичев, обязанность резервировать дату и время пересечения границы касается только грузовиков.Речь в документе шла о том, что российские и иностранные граждане и перевозчики, лица без гражданства и прочие автовладельцы должны заранее бронировать дату и время, если они планируют переезжать через государственную границу на машине. Порядок должен быть установлен правительством и предусматривать саму процедуру резервирования даты, перечень документов для этого, а также оборудование соответствующих пунктов контроля.
https://ria.ru/20230124/deputat-1847051234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дмитрий песков, россия, евгений москвичев, политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), госдума рф
Дмитрий Песков, Россия, Евгений Москвичев, Политика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Госдума РФ
13:03 24.01.2023 (обновлено: 13:55 24.01.2023)
В Кремле не обсуждали проект о фиксированном времени проезда через границу
Песков: в Кремле не обсуждают идею об ограничениях для россиян на пересечение границы