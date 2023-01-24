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В ГД внесли проект о штрафах за нарушения при заключении трудового договора
В ГД внесли проект о штрафах за нарушения при заключении трудового договора - РИА Новости, 24.01.2023
В ГД внесли проект о штрафах за нарушения при заключении трудового договора
Заксобрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 100 тысяч рублей для работодателей за заключение договора с не предоставившими... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:28
2023-01-24T12:28
2023-01-24T12:28
общество
калужская область
госдума рф
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Заксобрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 100 тысяч рублей для работодателей за заключение договора с не предоставившими документы воинского учета гражданами, проект доступен в думской электронной базе. Предлагается дополнить статью 5.27 КоАП проектируемой частью, вводящей повышенные штрафы за заключение трудового договора с военнообязанными подлежащими призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета. Согласно тексту законопроекта, штрафы для должностных лиц предлагается установить на уровне от 10 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юрлица от 5 до 10 тысяч рублей, и для юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей. Также предлагается уточнить штрафы за несообщение руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу должностным лицом организации в военный комиссариат или в орган, осуществляющий воинский учет, сведений о принятых на работу либо об уволенных с работы гражданах, состоящих на воинском учете. Штраф предлагается установить в размере от 5 до 25 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846328020.html
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общество, калужская область, госдума рф
Общество, Калужская область, Госдума РФ
В ГД внесли проект о штрафах за нарушения при заключении трудового договора
В Госдуму внесли проект о штрафах за заключение трудового договора без воинских документов