Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект о штрафах за нарушения при заключении трудового договора - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/proekt-1847033012.html
В ГД внесли проект о штрафах за нарушения при заключении трудового договора
В ГД внесли проект о штрафах за нарушения при заключении трудового договора - РИА Новости, 24.01.2023
В ГД внесли проект о штрафах за нарушения при заключении трудового договора
Заксобрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 100 тысяч рублей для работодателей за заключение договора с не предоставившими... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:28
2023-01-24T12:28
общество
калужская область
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Заксобрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 100 тысяч рублей для работодателей за заключение договора с не предоставившими документы воинского учета гражданами, проект доступен в думской электронной базе. Предлагается дополнить статью 5.27 КоАП проектируемой частью, вводящей повышенные штрафы за заключение трудового договора с военнообязанными подлежащими призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета. Согласно тексту законопроекта, штрафы для должностных лиц предлагается установить на уровне от 10 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юрлица от 5 до 10 тысяч рублей, и для юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей. Также предлагается уточнить штрафы за несообщение руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу должностным лицом организации в военный комиссариат или в орган, осуществляющий воинский учет, сведений о принятых на работу либо об уволенных с работы гражданах, состоящих на воинском учете. Штраф предлагается установить в размере от 5 до 25 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846328020.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, калужская область, госдума рф
Общество, Калужская область, Госдума РФ
12:28 24.01.2023
 
В ГД внесли проект о штрафах за нарушения при заключении трудового договора

В Госдуму внесли проект о штрафах за заключение трудового договора без воинских документов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Заксобрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 100 тысяч рублей для работодателей за заключение договора с не предоставившими документы воинского учета гражданами, проект доступен в думской электронной базе.
Предлагается дополнить статью 5.27 КоАП проектируемой частью, вводящей повышенные штрафы за заключение трудового договора с военнообязанными подлежащими призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета. Согласно тексту законопроекта, штрафы для должностных лиц предлагается установить на уровне от 10 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юрлица от 5 до 10 тысяч рублей, и для юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей.
Также предлагается уточнить штрафы за несообщение руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу должностным лицом организации в военный комиссариат или в орган, осуществляющий воинский учет, сведений о принятых на работу либо об уволенных с работы гражданах, состоящих на воинском учете. Штраф предлагается установить в размере от 5 до 25 тысяч рублей.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 17:08Специальная военная операция на Украине
Мобилизованным военным могут сохранить выплату пенсий
 
ОбществоКалужская областьГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала