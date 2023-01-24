https://ria.ru/20230124/proekt-1847032405.html
ЛДПР внесет в Госдуму проект о статусе "дети спецоперации"
ЛДПР внесет в Госдуму проект о статусе "дети спецоперации" - РИА Новости, 24.01.2023
ЛДПР внесет в Госдуму проект о статусе "дети спецоперации"
ЛДПР планирует внести проект в Госдуму об установлении статуса "дети спецоперации", а также соответствующих льгот для них, сообщил председатель комитета Госдумы РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:25
2023-01-24T12:25
2023-01-24T12:25
специальная военная операция на украине
общество
лдпр
госдума рф
россия
украина
донбасс
леонид слуцкий (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777609957_186:479:2976:2048_1920x0_80_0_0_0e690b3772fa5213dcc202ced9f60ce0.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ЛДПР планирует внести проект в Госдуму об установлении статуса "дети спецоперации", а также соответствующих льгот для них, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "В ближайшее время предполагаем внести законопроект, сейчас он дорабатывается, о детях специальной военной операции... позволит правительству и региональным органам власти исходить из нового понятия "дети СВО". Принимать нормативные акты о введении для них льгот, системных или разовых выплат по аналогии с детьми войны... Статус, который признает эту категорию населения, это то малое, что мы можем сделать для детей нашего русского мира", - сказал он журналистам. Слуцкий отметил, что это знаковый документ. "За последние девять лет выросло почти целое поколение, чье детство прошло под разрывы снарядов и угрозы "дерусификации". Сотни тысяч из них стали гражданами РФ и надеются на нашу страну", - добавил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230121/aktsiya-1846516763.html
https://ria.ru/20230120/zhertvy-1846373360.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777609957_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_c5fd4bc003c34d9c8fd2b8a9a2b4784d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, лдпр, госдума рф, россия, украина, донбасс, леонид слуцкий (политик), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, ЛДПР, Госдума РФ, Россия, Украина, Донбасс, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин
ЛДПР внесет в Госдуму проект о статусе "дети спецоперации"
Слуцкий: ЛДПР внесет в Госдуму проект об установлении статуса "дети спецоперации"