https://ria.ru/20230124/proekt-1847032405.html

ЛДПР внесет в Госдуму проект о статусе "дети спецоперации"

ЛДПР внесет в Госдуму проект о статусе "дети спецоперации" - РИА Новости, 24.01.2023

ЛДПР внесет в Госдуму проект о статусе "дети спецоперации"

ЛДПР планирует внести проект в Госдуму об установлении статуса "дети спецоперации", а также соответствующих льгот для них, сообщил председатель комитета Госдумы РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:25

2023-01-24T12:25

2023-01-24T12:25

специальная военная операция на украине

общество

лдпр

госдума рф

россия

украина

донбасс

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ЛДПР планирует внести проект в Госдуму об установлении статуса "дети спецоперации", а также соответствующих льгот для них, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "В ближайшее время предполагаем внести законопроект, сейчас он дорабатывается, о детях специальной военной операции... позволит правительству и региональным органам власти исходить из нового понятия "дети СВО". Принимать нормативные акты о введении для них льгот, системных или разовых выплат по аналогии с детьми войны... Статус, который признает эту категорию населения, это то малое, что мы можем сделать для детей нашего русского мира", - сказал он журналистам. Слуцкий отметил, что это знаковый документ. "За последние девять лет выросло почти целое поколение, чье детство прошло под разрывы снарядов и угрозы "дерусификации". Сотни тысяч из них стали гражданами РФ и надеются на нашу страну", - добавил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230121/aktsiya-1846516763.html

https://ria.ru/20230120/zhertvy-1846373360.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, лдпр, госдума рф, россия, украина, донбасс, леонид слуцкий (политик), владимир путин