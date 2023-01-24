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ЛДПР внесет в Госдуму проект о статусе "дети спецоперации" - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/proekt-1847032405.html
ЛДПР внесет в Госдуму проект о статусе "дети спецоперации"
ЛДПР внесет в Госдуму проект о статусе "дети спецоперации" - РИА Новости, 24.01.2023
ЛДПР внесет в Госдуму проект о статусе "дети спецоперации"
ЛДПР планирует внести проект в Госдуму об установлении статуса "дети спецоперации", а также соответствующих льгот для них, сообщил председатель комитета Госдумы РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:25
2023-01-24T12:25
специальная военная операция на украине
общество
лдпр
госдума рф
россия
украина
донбасс
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ЛДПР планирует внести проект в Госдуму об установлении статуса "дети спецоперации", а также соответствующих льгот для них, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "В ближайшее время предполагаем внести законопроект, сейчас он дорабатывается, о детях специальной военной операции... позволит правительству и региональным органам власти исходить из нового понятия "дети СВО". Принимать нормативные акты о введении для них льгот, системных или разовых выплат по аналогии с детьми войны... Статус, который признает эту категорию населения, это то малое, что мы можем сделать для детей нашего русского мира", - сказал он журналистам. Слуцкий отметил, что это знаковый документ. "За последние девять лет выросло почти целое поколение, чье детство прошло под разрывы снарядов и угрозы "дерусификации". Сотни тысяч из них стали гражданами РФ и надеются на нашу страну", - добавил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230121/aktsiya-1846516763.html
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общество, лдпр, госдума рф, россия, украина, донбасс, леонид слуцкий (политик), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, ЛДПР, Госдума РФ, Россия, Украина, Донбасс, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин
12:25 24.01.2023
 
ЛДПР внесет в Госдуму проект о статусе "дети спецоперации"

Слуцкий: ЛДПР внесет в Госдуму проект об установлении статуса "дети спецоперации"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкАвтобус с табличками "Эвакуация" и "Дети"
Автобус с табличками Эвакуация и Дети - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автобус с табличками "Эвакуация" и "Дети". Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ЛДПР планирует внести проект в Госдуму об установлении статуса "дети спецоперации", а также соответствующих льгот для них, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"В ближайшее время предполагаем внести законопроект, сейчас он дорабатывается, о детях специальной военной операции... позволит правительству и региональным органам власти исходить из нового понятия "дети СВО". Принимать нормативные акты о введении для них льгот, системных или разовых выплат по аналогии с детьми войны... Статус, который признает эту категорию населения, это то малое, что мы можем сделать для детей нашего русского мира", - сказал он журналистам.
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21 января, 22:30Специальная военная операция на Украине
На юго-западе Франции прошла акция в поддержку жителей Донбасса
Слуцкий отметил, что это знаковый документ.
"За последние девять лет выросло почти целое поколение, чье детство прошло под разрывы снарядов и угрозы "дерусификации". Сотни тысяч из них стали гражданами РФ и надеются на нашу страну", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛДПРГосдума РФРоссияУкраинаДонбассЛеонид Слуцкий (политик)Владимир Путин
 
 
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