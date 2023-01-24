https://ria.ru/20230124/prigozhin-1847039094.html

В Кремле не исключили, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина

В Кремле не исключили, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина - РИА Новости, 24.01.2023

В Кремле не исключили, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина

Киев может попытаться совершить покушение на основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:42

2023-01-24T12:42

2023-01-24T13:57

специальная военная операция на украине

украина

евгений пригожин

безопасность

россия

дмитрий песков

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

джон кирби

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев может попытаться совершить покушение на основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, вопрос о предполагаемых планах Киева и ЦРУ в отношении бизнесмена скорее должен быть направлен российским спецслужбам.На прошлой неделе координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а Минфин признает ее "международной преступной организацией".Песков указывал, что решение американских властей не имеет какого-либо значения для России.Дугина погибла 20 августа прошлого года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Несколько дней спустя ФСБ сообщила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.

https://ria.ru/20230124/prigozhin-1846969906.html

https://ria.ru/20230124/vagner-1847023814.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

украина, евгений пригожин, безопасность, россия, дмитрий песков, дмитрий песков (спецпредставитель президента), джон кирби, сша, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев