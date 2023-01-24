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В Кремле не исключили, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/prigozhin-1847039094.html
В Кремле не исключили, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина
В Кремле не исключили, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина - РИА Новости, 24.01.2023
В Кремле не исключили, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина
Киев может попытаться совершить покушение на основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:42
2023-01-24T13:57
специальная военная операция на украине
украина
евгений пригожин
безопасность
россия
дмитрий песков
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
джон кирби
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев может попытаться совершить покушение на основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, вопрос о предполагаемых планах Киева и ЦРУ в отношении бизнесмена скорее должен быть направлен российским спецслужбам.На прошлой неделе координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а Минфин признает ее "международной преступной организацией".Песков указывал, что решение американских властей не имеет какого-либо значения для России.Дугина погибла 20 августа прошлого года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Несколько дней спустя ФСБ сообщила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.
https://ria.ru/20230124/prigozhin-1846969906.html
https://ria.ru/20230124/vagner-1847023814.html
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украина, евгений пригожин, безопасность, россия, дмитрий песков, дмитрий песков (спецпредставитель президента), джон кирби, сша, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евгений Пригожин, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Джон Кирби, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Киев
12:42 24.01.2023 (обновлено: 13:57 24.01.2023)
 
В Кремле не исключили, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина

Песков: причастность Украины к убийству Дугиной говорит об опасности покушений на россиян

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев может попытаться совершить покушение на основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Украина имеет отношение к покушениям и совершенно чудовищному убийству — давайте вспомним все-таки те покушения, которые были: убийство (публициста Дарьи. — Прим. ред.) Дугиной и так далее. Поэтому причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть", — сказал представитель Кремля.

По его словам, вопрос о предполагаемых планах Киева и ЦРУ в отношении бизнесмена скорее должен быть направлен российским спецслужбам.
На прошлой неделе координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а Минфин признает ее "международной преступной организацией".
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
07:33
Пригожин вновь обратился к США с вопросом
Песков указывал, что решение американских властей не имеет какого-либо значения для России.
Дугина погибла 20 августа прошлого года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Несколько дней спустя ФСБ сообщила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.
Боец группы Вагнер в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
11:58Специальная военная операция на Украине
Украинская разведка назвала группу "Вагнер" уникальной угрозой
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвгений ПригожинБезопасностьРоссияДмитрий ПесковДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Джон КирбиСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Киев
 
 
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