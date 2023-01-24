12:42 24.01.2023 (обновлено: 13:57 24.01.2023)
В Кремле не исключили, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина
Песков: причастность Украины к убийству Дугиной говорит об опасности покушений на россиян
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев может попытаться совершить покушение на основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Украина имеет отношение к покушениям и совершенно чудовищному убийству — давайте вспомним все-таки те покушения, которые были: убийство (публициста Дарьи. — Прим. ред.) Дугиной и так далее. Поэтому причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть", — сказал представитель Кремля.
По его словам, вопрос о предполагаемых планах Киева и ЦРУ в отношении бизнесмена скорее должен быть направлен российским спецслужбам.
На прошлой неделе координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а Минфин признает ее "международной преступной организацией".
Песков указывал, что решение американских властей не имеет какого-либо значения для России.
Дугина погибла 20 августа прошлого года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Несколько дней спустя ФСБ сообщила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.