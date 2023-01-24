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Пригожин вновь обратился к США с вопросом - РИА Новости, 24.01.2023
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Пригожин вновь обратился к США с вопросом
Пригожин вновь обратился к США с вопросом - РИА Новости, 24.01.2023
Пригожин вновь обратился к США с вопросом
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к США с вопросом, "кого, когда и где он дестабилизировал", сообщила в Telegram-канале пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T07:33
2023-01-24T10:51
в мире
сша
россия
евгений пригожин
нед прайс
джон кирби
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к США с вопросом, "кого, когда и где он дестабилизировал", сообщила в Telegram-канале пресс-служба предпринимателя.Бизнесмен подчеркнул, что во всех странах, где он действовал, он выступал на стороне власти и коренного населения.Пригожин еще раз призвал Вашингтон ответить ему, кого, когда и где он дестабилизировал.Пресс-служба Пригожина ранее в Telegram-канале опубликовала его открытое письмо координатору стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джону Кирби, который заявлял на брифинге, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а Минфин США признает ее "международной преступной организацией". Письмо состояло из одного вопроса: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?"Позднее официальный представитель Госдепа Нед Прайс повторил мотив санкций против "Вагнера". Он подчеркнул, что США считают группу причастной к дестабилизирующей деятельности, в том числе в Африке. Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что признание США группы "Вагнер" преступной организацией не имеет какого-либо значения для России.
https://ria.ru/20230117/vagner-1845490249.html
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в мире, сша, россия, евгений пригожин, нед прайс, джон кирби, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Евгений Пригожин, Нед Прайс, Джон Кирби, Санкции в отношении России
07:33 24.01.2023 (обновлено: 10:51 24.01.2023)
 
Пригожин вновь обратился к США с вопросом

Пригожин потребовал от США ответить на вопрос, кого, когда и где он дестабилизировал

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к США с вопросом, "кого, когда и где он дестабилизировал", сообщила в Telegram-канале пресс-служба предпринимателя.

"К сожалению, Белый дом не ответил на мое письмо. А судя по комментариям, идет попытка обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности. Хочу особо подчеркнуть по поводу дестабилизирующей деятельности. На Украине идет война. И я один из участников этой войны со стороны России, своей Родины, интересы которой я защищал, защищаю и буду защищать", — говорится в публикации.

Бизнесмен подчеркнул, что во всех странах, где он действовал, он выступал на стороне власти и коренного населения.
Пригожин еще раз призвал Вашингтон ответить ему, кого, когда и где он дестабилизировал.
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Пресс-служба Пригожина ранее в Telegram-канале опубликовала его открытое письмо координатору стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джону Кирби, который заявлял на брифинге, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а Минфин США признает ее "международной преступной организацией". Письмо состояло из одного вопроса: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?"
Позднее официальный представитель Госдепа Нед Прайс повторил мотив санкций против "Вагнера". Он подчеркнул, что США считают группу причастной к дестабилизирующей деятельности, в том числе в Африке.
Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что признание США группы "Вагнер" преступной организацией не имеет какого-либо значения для России.
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