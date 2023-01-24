https://ria.ru/20230124/prigozhin-1846969906.html

Пригожин вновь обратился к США с вопросом

Пригожин вновь обратился к США с вопросом - РИА Новости, 24.01.2023

Пригожин вновь обратился к США с вопросом

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к США с вопросом, "кого, когда и где он дестабилизировал", сообщила в Telegram-канале пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T07:33

2023-01-24T07:33

2023-01-24T10:51

в мире

сша

россия

евгений пригожин

нед прайс

джон кирби

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к США с вопросом, "кого, когда и где он дестабилизировал", сообщила в Telegram-канале пресс-служба предпринимателя.Бизнесмен подчеркнул, что во всех странах, где он действовал, он выступал на стороне власти и коренного населения.Пригожин еще раз призвал Вашингтон ответить ему, кого, когда и где он дестабилизировал.Пресс-служба Пригожина ранее в Telegram-канале опубликовала его открытое письмо координатору стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джону Кирби, который заявлял на брифинге, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а Минфин США признает ее "международной преступной организацией". Письмо состояло из одного вопроса: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?"Позднее официальный представитель Госдепа Нед Прайс повторил мотив санкций против "Вагнера". Он подчеркнул, что США считают группу причастной к дестабилизирующей деятельности, в том числе в Африке. Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что признание США группы "Вагнер" преступной организацией не имеет какого-либо значения для России.

https://ria.ru/20230117/vagner-1845490249.html

https://ria.ru/20230124/espanola-1846963407.html

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в мире, сша, россия, евгений пригожин, нед прайс, джон кирби, санкции в отношении россии