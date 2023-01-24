07:33 24.01.2023 (обновлено: 10:51 24.01.2023)
Пригожин вновь обратился к США с вопросом
Пригожин потребовал от США ответить на вопрос, кого, когда и где он дестабилизировал
Евгений Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к США с вопросом, "кого, когда и где он дестабилизировал", сообщила в Telegram-канале пресс-служба предпринимателя.
"К сожалению, Белый дом не ответил на мое письмо. А судя по комментариям, идет попытка обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности. Хочу особо подчеркнуть по поводу дестабилизирующей деятельности. На Украине идет война. И я один из участников этой войны со стороны России, своей Родины, интересы которой я защищал, защищаю и буду защищать", — говорится в публикации.
Бизнесмен подчеркнул, что во всех странах, где он действовал, он выступал на стороне власти и коренного населения.
Пригожин еще раз призвал Вашингтон ответить ему, кого, когда и где он дестабилизировал.
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Пресс-служба Пригожина ранее в Telegram-канале опубликовала его открытое письмо координатору стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джону Кирби, который заявлял на брифинге, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а Минфин США признает ее "международной преступной организацией". Письмо состояло из одного вопроса: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?"
Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что признание США группы "Вагнер" преступной организацией не имеет какого-либо значения для России.