https://ria.ru/20230124/pozhar-1847013179.html

В МЧС рассказали об уникальных причинах пожаров

В МЧС рассказали об уникальных причинах пожаров - РИА Новости, 24.01.2023

В МЧС рассказали об уникальных причинах пожаров

Пожар может произойти из-за преломления солнечного света, который через емкость с водой поджигает газету, рассказал в интервью РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:21

2023-01-24T11:21

2023-01-24T12:12

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пожар может произойти из-за преломления солнечного света, который через емкость с водой поджигает газету, рассказал в интервью РИА Новости начальник отдела дознания столичного главка МЧС Сергей Болгов. По его словам, уникальные причины, как правило, фиксируются на мелких пожарах, а в 99,9 % крупных случаев причины стандартны. "Лет 10 назад произошел пожар в квартире у бабушки, очаг в районе подоконника и кухонного стола. Она не пострадала, успели все затушить. Начинаем разбираться и не понимаем: свечей нет, электрика чистая вся, неосторожное обращение с огнем исключается. И в итоге приходим к выводу, что причиной пожара послужило преломление солнечного света через графин с водой, который сфокусировал на бумагу и поджег газету. Эффект лупы", - рассказал Болгов. Похожий случай, по словам дознавателя МЧС, произошел с ним: в открытом багажнике его автомобиля начал загораться ковролин от солнечного света, фокусированного через пятилитровую канистру с водой. "Новый дорогой внедорожник подъехал на парковку к магазину. Мужчина зашёл в магазин на две минуты купить бутылку воды. Вышел, а внутри машины горит водительское сиденье. Что случилось? Все думали, что из-за подогрева сидений или короткого замыкания. Но оказалось, что в какой-то момент мужчина выронил пьезозажигалку, она упала под кресло на полозья. Когда он выключил зажигание, кресло автоматически отодвинулось назад за счет электропривода. В этот момент зажигалка щелкнула и подожгла пространство под сиденьем", - привел Болгов еще один необычный пример. Читайте полный текст интервью на сайте ria.ru >>

https://ria.ru/20221231/pozhar-1842600144.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)