https://ria.ru/20230124/pozhar-1847013179.html
В МЧС рассказали об уникальных причинах пожаров
В МЧС рассказали об уникальных причинах пожаров - РИА Новости, 24.01.2023
В МЧС рассказали об уникальных причинах пожаров
Пожар может произойти из-за преломления солнечного света, который через емкость с водой поджигает газету, рассказал в интервью РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:21
2023-01-24T11:21
2023-01-24T12:12
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пожар может произойти из-за преломления солнечного света, который через емкость с водой поджигает газету, рассказал в интервью РИА Новости начальник отдела дознания столичного главка МЧС Сергей Болгов. По его словам, уникальные причины, как правило, фиксируются на мелких пожарах, а в 99,9 % крупных случаев причины стандартны. "Лет 10 назад произошел пожар в квартире у бабушки, очаг в районе подоконника и кухонного стола. Она не пострадала, успели все затушить. Начинаем разбираться и не понимаем: свечей нет, электрика чистая вся, неосторожное обращение с огнем исключается. И в итоге приходим к выводу, что причиной пожара послужило преломление солнечного света через графин с водой, который сфокусировал на бумагу и поджег газету. Эффект лупы", - рассказал Болгов. Похожий случай, по словам дознавателя МЧС, произошел с ним: в открытом багажнике его автомобиля начал загораться ковролин от солнечного света, фокусированного через пятилитровую канистру с водой. "Новый дорогой внедорожник подъехал на парковку к магазину. Мужчина зашёл в магазин на две минуты купить бутылку воды. Вышел, а внутри машины горит водительское сиденье. Что случилось? Все думали, что из-за подогрева сидений или короткого замыкания. Но оказалось, что в какой-то момент мужчина выронил пьезозажигалку, она упала под кресло на полозья. Когда он выключил зажигание, кресло автоматически отодвинулось назад за счет электропривода. В этот момент зажигалка щелкнула и подожгла пространство под сиденьем", - привел Болгов еще один необычный пример. Читайте полный текст интервью на сайте ria.ru >>
https://ria.ru/20221231/pozhar-1842600144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:21 24.01.2023 (обновлено: 12:12 24.01.2023)
В МЧС рассказали об уникальных причинах пожаров
Офицер МЧС Болгов рассказал о возгораниях из-за зажигалки или преломления солнечного света
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пожар может произойти из-за преломления солнечного света, который через емкость с водой поджигает газету, рассказал в интервью РИА Новости начальник отдела дознания столичного главка МЧС Сергей Болгов.
По его словам, уникальные причины, как правило, фиксируются на мелких пожарах, а в 99,9 % крупных случаев причины стандартны.
"Лет 10 назад произошел пожар в квартире у бабушки, очаг в районе подоконника и кухонного стола. Она не пострадала, успели все затушить. Начинаем разбираться и не понимаем: свечей нет, электрика чистая вся, неосторожное обращение с огнем исключается. И в итоге приходим к выводу, что причиной пожара послужило преломление солнечного света через графин с водой, который сфокусировал на бумагу и поджег газету. Эффект лупы", - рассказал Болгов. Похожий случай, по словам дознавателя МЧС, произошел с ним: в открытом багажнике его автомобиля начал загораться ковролин от солнечного света, фокусированного через пятилитровую канистру с водой.
"Новый дорогой внедорожник подъехал на парковку к магазину. Мужчина зашёл в магазин на две минуты купить бутылку воды. Вышел, а внутри машины горит водительское сиденье. Что случилось? Все думали, что из-за подогрева сидений или короткого замыкания. Но оказалось, что в какой-то момент мужчина выронил пьезозажигалку, она упала под кресло на полозья. Когда он выключил зажигание, кресло автоматически отодвинулось назад за счет электропривода. В этот момент зажигалка щелкнула и подожгла пространство под сиденьем", - привел Болгов еще один необычный пример.