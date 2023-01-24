Эксперт предположил, когда Запад примет решение по поставкам танков Киеву
Эксперт Белов: решение по поставкам танков Leopard 2 Киеву примут до конференции в Мюнхене
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachТанки Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Танки Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Решение по поставкам Польшей танков Leopard Украине будет принято до Мюнхенской конференции по безопасности, но, скорее всего, их поставят не более ста единиц, к тому же не исключены большие проблемы с обслуживанием техники, заявил РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
"К сожалению, поставки будут, но я прогнозирую, что поставят максимум до ста танков. Будут существенные проблемы с техобслуживанием, логистикой, совмещением танков различных моделей. Это все будет решаться, но в конечном итоге правительство (ФРГ - ред.) даст свое согласие на поставки из третьих стран, а потом и на поставки из Германии. Хотя я не исключаю, что они сразу согласятся на поставки и из третьих стран, и из Германии", - сказал Белов.
Эксперт считает, что данными решениями по поставкам танков Германию все больше втягивают в конфликт на Украине.
"И именно поэтому, в том числе с точки зрения истории, (канцлер ФРГ) Шольц до последнего отстаивал необходимость сохранения поставок других видов, но не танков. Он сейчас, по крайней мере, вместе с партией остается на этой позиции, сегодня пока нет разрешения (на поставки танков - ред.). По всей видимости, будем считать, что в конце января - начале февраля до начала конференции по безопасности в Мюнхене примут это решение", - предположил политолог.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.