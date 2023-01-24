https://ria.ru/20230124/postavki-1847156386.html

Эксперт предположил, когда Запад примет решение по поставкам танков Киеву

Эксперт предположил, когда Запад примет решение по поставкам танков Киеву - РИА Новости, 24.01.2023

Эксперт предположил, когда Запад примет решение по поставкам танков Киеву

Решение по поставкам Польшей танков Leopard Украине будет принято до Мюнхенской конференции по безопасности, но, скорее всего, их поставят не более ста единиц,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:42

2023-01-24T17:42

2023-01-24T17:42

специальная военная операция на украине

владислав белов

сергей лавров

германия

россия

украина

нато

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Решение по поставкам Польшей танков Leopard Украине будет принято до Мюнхенской конференции по безопасности, но, скорее всего, их поставят не более ста единиц, к тому же не исключены большие проблемы с обслуживанием техники, заявил РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Ранее представитель правительства ФРГ сообщил РИА Новости, что Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Украине, документ будет рассмотрен в срочном порядке и в соответствии с установленными процедурами. "К сожалению, поставки будут, но я прогнозирую, что поставят максимум до ста танков. Будут существенные проблемы с техобслуживанием, логистикой, совмещением танков различных моделей. Это все будет решаться, но в конечном итоге правительство (ФРГ - ред.) даст свое согласие на поставки из третьих стран, а потом и на поставки из Германии. Хотя я не исключаю, что они сразу согласятся на поставки и из третьих стран, и из Германии", - сказал Белов. Эксперт считает, что данными решениями по поставкам танков Германию все больше втягивают в конфликт на Украине. "И именно поэтому, в том числе с точки зрения истории, (канцлер ФРГ) Шольц до последнего отстаивал необходимость сохранения поставок других видов, но не танков. Он сейчас, по крайней мере, вместе с партией остается на этой позиции, сегодня пока нет разрешения (на поставки танков - ред.). По всей видимости, будем считать, что в конце января - начале февраля до начала конференции по безопасности в Мюнхене примут это решение", - предположил политолог. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846967350.html

https://ria.ru/20230122/tsirk-1846529726.html

https://ria.ru/20230124/leopard-1847088872.html

германия

россия

украина

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владислав белов, сергей лавров, германия, россия, украина, нато