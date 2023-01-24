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Эксперт предположил, когда Запад примет решение по поставкам танков Киеву - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/postavki-1847156386.html
Эксперт предположил, когда Запад примет решение по поставкам танков Киеву
Эксперт предположил, когда Запад примет решение по поставкам танков Киеву - РИА Новости, 24.01.2023
Эксперт предположил, когда Запад примет решение по поставкам танков Киеву
Решение по поставкам Польшей танков Leopard Украине будет принято до Мюнхенской конференции по безопасности, но, скорее всего, их поставят не более ста единиц,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:42
2023-01-24T17:42
специальная военная операция на украине
владислав белов
сергей лавров
германия
россия
украина
нато
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Решение по поставкам Польшей танков Leopard Украине будет принято до Мюнхенской конференции по безопасности, но, скорее всего, их поставят не более ста единиц, к тому же не исключены большие проблемы с обслуживанием техники, заявил РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Ранее представитель правительства ФРГ сообщил РИА Новости, что Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Украине, документ будет рассмотрен в срочном порядке и в соответствии с установленными процедурами. "К сожалению, поставки будут, но я прогнозирую, что поставят максимум до ста танков. Будут существенные проблемы с техобслуживанием, логистикой, совмещением танков различных моделей. Это все будет решаться, но в конечном итоге правительство (ФРГ - ред.) даст свое согласие на поставки из третьих стран, а потом и на поставки из Германии. Хотя я не исключаю, что они сразу согласятся на поставки и из третьих стран, и из Германии", - сказал Белов. Эксперт считает, что данными решениями по поставкам танков Германию все больше втягивают в конфликт на Украине. "И именно поэтому, в том числе с точки зрения истории, (канцлер ФРГ) Шольц до последнего отстаивал необходимость сохранения поставок других видов, но не танков. Он сейчас, по крайней мере, вместе с партией остается на этой позиции, сегодня пока нет разрешения (на поставки танков - ред.). По всей видимости, будем считать, что в конце января - начале февраля до начала конференции по безопасности в Мюнхене примут это решение", - предположил политолог. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846967350.html
https://ria.ru/20230122/tsirk-1846529726.html
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владислав белов, сергей лавров, германия, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Владислав Белов, Сергей Лавров, Германия, Россия, Украина, НАТО
17:42 24.01.2023
 
Эксперт предположил, когда Запад примет решение по поставкам танков Киеву

Эксперт Белов: решение по поставкам танков Leopard 2 Киеву примут до конференции в Мюнхене

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachТанки Leopard 2
Танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Танки Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Решение по поставкам Польшей танков Leopard Украине будет принято до Мюнхенской конференции по безопасности, но, скорее всего, их поставят не более ста единиц, к тому же не исключены большие проблемы с обслуживанием техники, заявил РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Ранее представитель правительства ФРГ сообщил РИА Новости, что Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Украине, документ будет рассмотрен в срочном порядке и в соответствии с установленными процедурами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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"К сожалению, поставки будут, но я прогнозирую, что поставят максимум до ста танков. Будут существенные проблемы с техобслуживанием, логистикой, совмещением танков различных моделей. Это все будет решаться, но в конечном итоге правительство (ФРГ - ред.) даст свое согласие на поставки из третьих стран, а потом и на поставки из Германии. Хотя я не исключаю, что они сразу согласятся на поставки и из третьих стран, и из Германии", - сказал Белов.
Эксперт считает, что данными решениями по поставкам танков Германию все больше втягивают в конфликт на Украине.
"И именно поэтому, в том числе с точки зрения истории, (канцлер ФРГ) Шольц до последнего отстаивал необходимость сохранения поставок других видов, но не танков. Он сейчас, по крайней мере, вместе с партией остается на этой позиции, сегодня пока нет разрешения (на поставки танков - ред.). По всей видимости, будем считать, что в конце января - начале февраля до начала конференции по безопасности в Мюнхене примут это решение", - предположил политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 15:00Специальная военная операция на Украине
Испания откладывает ремонт обещанных Киеву танков Leopard, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВладислав БеловСергей ЛавровГерманияРоссияУкраинаНАТО
 
 
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