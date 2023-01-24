https://ria.ru/20230124/postavki-1847135102.html

Лондон не будет решать за другие страны, что поставлять Киеву, пишут СМИ

Лондон не будет решать за другие страны, что поставлять Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023

Лондон не будет решать за другие страны, что поставлять Киеву, пишут СМИ

Великобритания не будет диктовать другим странам, какое вооружение они должны поставлять Украине, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:43

2023-01-24T16:43

2023-01-24T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

риши сунак

мариуш блащак

украина

германия

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Великобритания не будет диктовать другим странам, какое вооружение они должны поставлять Украине, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера Риши Сунака. Как отмечает телеканал, заявление представителя премьера было сделано на фоне возросшего давления на ФРГ из-за возможной поставки Украине танков Leopard. В понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша запросила у Германии разрешения на передачу Украине танков Leopard 2. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. "Как сказал министр иностранных дел и другие, мы хотели бы видеть дополнительную поддержку Украине. Мы не собираемся диктовать другим странам, что именно они должны или не должны предоставлять (Украине) - в первую очередь это должны решать сами страны", - приводит телеканал слова представителя. США и Германия, несмотря на крупные поставки вооружений Украине, пока не стали отправлять украинцам свои танки Abrams и Leopard в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230124/leopard-1847088872.html

https://ria.ru/20230124/johnson-1847099612.html

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