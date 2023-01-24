https://ria.ru/20230124/posol-1847217319.html
Новый посол США в России не обсуждала переговоры по поводу Украины
Новый посол США в России не обсуждала переговоры по поводу Украины - РИА Новости, 24.01.2023
Новый посол США в России не обсуждала переговоры по поводу Украины
Госдепартамент заявил, что новый посол США в Москве Линн Трейси не обсуждала со своим российским коллегой в Вашингтоне Анатолием Антоновым "переговорное... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:54
2023-01-24T23:54
2023-01-24T23:54
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Госдепартамент заявил, что новый посол США в Москве Линн Трейси не обсуждала со своим российским коллегой в Вашингтоне Анатолием Антоновым "переговорное урегулирование" конфликта на Украине. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нед Прайс подтвердил, что такая встреча состоялась в преддверии отъезда Трейси, но, как и российская сторона, не стал раскрывать содержание разговора. "Но я могу довольно четко дать понять, что она не обсуждала. Она не обсуждала никакой формы переговорного урегулирования жестокой войны России против Украины", - сказал Прайс журналистам. Он повторил, что, с точки зрения США, этот вопрос является прерогативой "украинских партнеров". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230124/posol-1847212826.html
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в мире, линн трейси, нед прайс, анатолий антонов, россия, москва, сша, государственный департамент сша, нато
В мире, Линн Трейси, Нед Прайс, Анатолий Антонов, Россия, Москва, США, Государственный департамент США, НАТО
Новый посол США в России не обсуждала переговоры по поводу Украины
Госдеп: новый посол США в России Трейси не обсуждала переговоры по поводу Украины
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Госдепартамент заявил, что новый посол США в Москве Линн Трейси не обсуждала со своим российским коллегой в Вашингтоне Анатолием Антоновым "переговорное урегулирование" конфликта на Украине.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нед Прайс подтвердил, что такая встреча состоялась в преддверии отъезда Трейси, но, как и российская сторона, не стал раскрывать содержание разговора.
"Но я могу довольно четко дать понять, что она не обсуждала. Она не обсуждала никакой формы переговорного урегулирования жестокой войны России против Украины", - сказал Прайс журналистам.
Он повторил, что, с точки зрения США, этот вопрос является прерогативой "украинских партнеров".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.