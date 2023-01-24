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Новый посол США в России не обсуждала переговоры по поводу Украины - РИА Новости, 24.01.2023
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Новый посол США в России не обсуждала переговоры по поводу Украины
Новый посол США в России не обсуждала переговоры по поводу Украины - РИА Новости, 24.01.2023
Новый посол США в России не обсуждала переговоры по поводу Украины
Госдепартамент заявил, что новый посол США в Москве Линн Трейси не обсуждала со своим российским коллегой в Вашингтоне Анатолием Антоновым "переговорное... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T23:54
2023-01-24T23:54
в мире
линн трейси
нед прайс
анатолий антонов
россия
москва
сша
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Госдепартамент заявил, что новый посол США в Москве Линн Трейси не обсуждала со своим российским коллегой в Вашингтоне Анатолием Антоновым "переговорное урегулирование" конфликта на Украине. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нед Прайс подтвердил, что такая встреча состоялась в преддверии отъезда Трейси, но, как и российская сторона, не стал раскрывать содержание разговора. "Но я могу довольно четко дать понять, что она не обсуждала. Она не обсуждала никакой формы переговорного урегулирования жестокой войны России против Украины", - сказал Прайс журналистам. Он повторил, что, с точки зрения США, этот вопрос является прерогативой "украинских партнеров". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230124/posol-1847212826.html
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в мире, линн трейси, нед прайс, анатолий антонов, россия, москва, сша, государственный департамент сша, нато
В мире, Линн Трейси, Нед Прайс, Анатолий Антонов, Россия, Москва, США, Государственный департамент США, НАТО
23:54 24.01.2023
 
Новый посол США в России не обсуждала переговоры по поводу Украины

Госдеп: новый посол США в России Трейси не обсуждала переговоры по поводу Украины

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкЛинн Трейси
Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Линн Трейси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Госдепартамент заявил, что новый посол США в Москве Линн Трейси не обсуждала со своим российским коллегой в Вашингтоне Анатолием Антоновым "переговорное урегулирование" конфликта на Украине.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нед Прайс подтвердил, что такая встреча состоялась в преддверии отъезда Трейси, но, как и российская сторона, не стал раскрывать содержание разговора.
Линн Трейси
Вчера, 22:59
Новый посол США приступит к работе до конца января
"Но я могу довольно четко дать понять, что она не обсуждала. Она не обсуждала никакой формы переговорного урегулирования жестокой войны России против Украины", - сказал Прайс журналистам.
Он повторил, что, с точки зрения США, этот вопрос является прерогативой "украинских партнеров".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 22:11
В США заявили, что никогда не исключали возможность отправки Украине танков
 
В миреЛинн ТрейсиНед ПрайсАнатолий АнтоновРоссияМоскваСШАГосударственный департамент СШАНАТО
 
 
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