https://ria.ru/20230124/posol-1846986917.html

Российский посол в Эстонии прокомментировал понижение уровня дипотношений

Российский посол в Эстонии прокомментировал понижение уровня дипотношений - РИА Новости, 24.01.2023

Российский посол в Эстонии прокомментировал понижение уровня дипотношений

Эстонские власти вели дело к тому, чтобы разрушить отношения с РФ и подорвать перспективы их развития, заявил посол России в Таллине Владимир Липаев. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T09:45

2023-01-24T09:45

2023-01-24T09:56

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эстония

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Эстонские власти вели дело к тому, чтобы разрушить отношения с РФ и подорвать перспективы их развития, заявил посол России в Таллине Владимир Липаев."Наши эстонские партнеры на протяжении последнего года вели дело к тому, чтобы максимально разрушить наши двусторонние отношения и подорвать любую основу для их перспективного развития", - сказал посол в эфире "Соловьев Live".По его словам, эстонская сторона попыталась максимально осложнить работу дипмиссии, в том числе за счет оказания психологического давления, а также организационной обструкции - блокировкой практически всей финансовой деятельности и запрета на переводы денег на счет посольства. Он добавил, что перед посольством регулярно организуются "хулиганские сборища".Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля.Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии Маргуса Лайдре.

https://ria.ru/20221228/vysylki-1841955754.html

https://ria.ru/20230123/vysylka-1846811899.html

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россия, эстония, таллин