https://ria.ru/20230124/polsha-1847018541.html
США пока не намерены направлять в Польшу дополнительные войска
США пока не намерены направлять в Польшу дополнительные войска - РИА Новости, 24.01.2023
США пока не намерены направлять в Польшу дополнительные войска
США пока не собираются направлять в Польшу дополнительные войска, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:37
2023-01-24T11:37
2023-01-24T11:37
в мире
джон кирби
польша
сша
европа
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ВАРШАВА, 24 янв - РИА Новости. США пока не собираются направлять в Польшу дополнительные войска, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "У меня нет сегодня никаких заявлений о передвижении войск. Мы уже увеличили наше присутствие на европейском континенте еще на 20 тысяч и будем применять механизмы на месте, чтобы сохранить эти 20 тысяч в Европе на ротационной основе, но у меня нет никаких сообщений относительно Польши", - сказал Кирби в интервью радиостанции RMF FM. По последней информации, в настоящее время в Польше расквартировано более 10 тысяч американских военнослужащих.
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джон кирби, польша, сша, европа
В мире, Джон Кирби, Польша, США, Европа
США пока не намерены направлять в Польшу дополнительные войска
Координатор Кирби: США пока не собираются направлять в Польшу дополнительные войска