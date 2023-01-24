https://ria.ru/20230124/polsha-1847018541.html

США пока не намерены направлять в Польшу дополнительные войска

США пока не намерены направлять в Польшу дополнительные войска - РИА Новости, 24.01.2023

США пока не намерены направлять в Польшу дополнительные войска

США пока не собираются направлять в Польшу дополнительные войска, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:37

2023-01-24T11:37

2023-01-24T11:37

в мире

джон кирби

польша

сша

европа

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ВАРШАВА, 24 янв - РИА Новости. США пока не собираются направлять в Польшу дополнительные войска, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "У меня нет сегодня никаких заявлений о передвижении войск. Мы уже увеличили наше присутствие на европейском континенте еще на 20 тысяч и будем применять механизмы на месте, чтобы сохранить эти 20 тысяч в Европе на ротационной основе, но у меня нет никаких сообщений относительно Польши", - сказал Кирби в интервью радиостанции RMF FM. По последней информации, в настоящее время в Польше расквартировано более 10 тысяч американских военнослужащих.

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

польша

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, джон кирби, польша, сша, европа