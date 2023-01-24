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США пока не намерены направлять в Польшу дополнительные войска - РИА Новости, 24.01.2023
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США пока не намерены направлять в Польшу дополнительные войска
США пока не намерены направлять в Польшу дополнительные войска - РИА Новости, 24.01.2023
США пока не намерены направлять в Польшу дополнительные войска
США пока не собираются направлять в Польшу дополнительные войска, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:37
2023-01-24T11:37
в мире
джон кирби
польша
сша
европа
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ВАРШАВА, 24 янв - РИА Новости. США пока не собираются направлять в Польшу дополнительные войска, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "У меня нет сегодня никаких заявлений о передвижении войск. Мы уже увеличили наше присутствие на европейском континенте еще на 20 тысяч и будем применять механизмы на месте, чтобы сохранить эти 20 тысяч в Европе на ротационной основе, но у меня нет никаких сообщений относительно Польши", - сказал Кирби в интервью радиостанции RMF FM. По последней информации, в настоящее время в Польше расквартировано более 10 тысяч американских военнослужащих.
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в мире, джон кирби, польша, сша, европа
В мире, Джон Кирби, Польша, США, Европа
11:37 24.01.2023
 
США пока не намерены направлять в Польшу дополнительные войска

Координатор Кирби: США пока не собираются направлять в Польшу дополнительные войска

© AFP 2023 / Wojtek RadwanskiАмериканские военные на временной военной базе в Польше
Американские военные на временной военной базе в Польше - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
Американские военные на временной военной базе в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 янв - РИА Новости. США пока не собираются направлять в Польшу дополнительные войска, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"У меня нет сегодня никаких заявлений о передвижении войск. Мы уже увеличили наше присутствие на европейском континенте еще на 20 тысяч и будем применять механизмы на месте, чтобы сохранить эти 20 тысяч в Европе на ротационной основе, но у меня нет никаких сообщений относительно Польши", - сказал Кирби в интервью радиостанции RMF FM.
По последней информации, в настоящее время в Польше расквартировано более 10 тысяч американских военнослужащих.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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В миреДжон КирбиПольшаСШАЕвропа
 
 
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