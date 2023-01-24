https://ria.ru/20230124/poliklinika-1847042358.html

В Красноярском крае откроется самая большая поликлиника в регионе

В Красноярском крае откроется самая большая поликлиника в регионе - РИА Новости, 24.01.2023

В Красноярском крае откроется самая большая поликлиника в регионе

Губернатор Красноярского края Александр Усс осмотрел во вторник самую крупную поликлинику в регионе, которая уже в среду откроет свои двери и будет готова за... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:47

2023-01-24T12:47

2023-01-24T12:47

общество

здоровье - общество

александр усс

михаил мурашко

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс осмотрел во вторник самую крупную поликлинику в регионе, которая уже в среду откроет свои двери и будет готова за смену принять до 900 пациентов на площади 15 тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба губернатора. По ее данным, поликлиника находится на улице Дмитрия Мартынова в микрорайоне Покровский. Объект построен в рамках национального проекта "Здравоохранение" и оборудован по губернаторской программе "Защита и забота". "Глава региона передал поздравления коллективу поликлиники №5 в связи с открытием передового медучреждения от министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Общая площадь здания новой поликлиники – более 15 тысяч квадратных метров. Медучреждение рассчитано на 900 посещений в смену. Штат – более 500 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что главная отличительная особенность поликлиники в том, что пациент сможет получить комплексную медпомощь в одном месте. Помимо того, что здесь размещены 24 терапевтических участка для жителей микрорайона, в поликлинике есть и рентгеновское отделение, оснащенное всем необходимым оборудованием. Имеются современные акушерско-гинекологическое отделение с оперблоком, стоматология, отделения лучевой диагностики и амбулаторной хирургии, онкологии, круглосуточный травмпункт и другие услуги. Для удобства пациентов оборудован аптечный пункт, где они смогут купить льготные лекарства по электронному рецепту. В здании внедрены современные цифровые решения и созданы комфортные условия для приема и пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, на базе поликлиники создан диагностический центр не только для жителей района, но и всего города. "Новую поликлинику в Покровском красноярцы ждали давно. Поликлиника уникальная: здесь будут оказываться разные виды помощи. Считаю, что красноярский опыт необходимо взять на вооружение. Поликлиника в Покровском должна стать своего рода образцом современного медучреждения, к которому необходимо стремиться", - цитирует Усса пресс-служба. Пациентов новая поликлиника начнет принимать с 25 января.

https://ria.ru/20230124/moshenniki-1847001989.html

https://ria.ru/20230123/tserber-1846681466.html

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общество, здоровье - общество, александр усс, михаил мурашко, красноярский край, россия