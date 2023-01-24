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В Башкирии подросток попал под поезд - РИА Новости, 24.01.2023
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В Башкирии подросток попал под поезд
В Башкирии подросток попал под поезд - РИА Новости, 24.01.2023
В Башкирии подросток попал под поезд
Подросток из-за наушников не услышал приближение поезда в Башкирии и попал под состав, его состояние крайне тяжелое, сообщил глава Куюргазинского района Юлай... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:26
2023-01-24T13:26
происшествия
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УФА, 24 янв - РИА Новости. Подросток из-за наушников не услышал приближение поезда в Башкирии и попал под состав, его состояние крайне тяжелое, сообщил глава Куюргазинского района Юлай Ильясов. "Вчера на территории района случился несчастный случай: подросток попал под поезд. Он был в наушниках и не услышал приближение поезда. Сейчас он в реанимации, к сожалению, его состояние крайне тяжелое", - написал Ильясов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщает, что инцидент произошел на 267 километре пикет-3. "Пригородным поездом сообщением "Оренбург -Уфа" травмирован подросток 2007 года рождения, двигавшийся вдоль железнодорожных путей. Пострадавший доставлен в больницу. Машинист с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины травмирования, готовится к назначению ряд экспертиз", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия
Происшествия
13:26 24.01.2023
 
В Башкирии подросток попал под поезд

В Башкирии подросток попал под поезд, не услышав приближение состава из-за наушников

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 24 янв - РИА Новости. Подросток из-за наушников не услышал приближение поезда в Башкирии и попал под состав, его состояние крайне тяжелое, сообщил глава Куюргазинского района Юлай Ильясов.
"Вчера на территории района случился несчастный случай: подросток попал под поезд. Он был в наушниках и не услышал приближение поезда. Сейчас он в реанимации, к сожалению, его состояние крайне тяжелое", - написал Ильясов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщает, что инцидент произошел на 267 километре пикет-3.
"Пригородным поездом сообщением "Оренбург -Уфа" травмирован подросток 2007 года рождения, двигавшийся вдоль железнодорожных путей. Пострадавший доставлен в больницу. Машинист с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины травмирования, готовится к назначению ряд экспертиз", - говорится в сообщении ведомства.
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