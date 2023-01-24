https://ria.ru/20230124/podozrevaemyy-1847070196.html

В Челябинске ищут подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома

В Челябинске ищут подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома - РИА Новости, 24.01.2023

В Челябинске ищут подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома

Полиция в Челябинске ведет поиск подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома в микрорайоне "Академ Сити" в Челябинске, сообщила во вторник пресс-служба РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:12

2023-01-24T14:12

2023-01-24T14:12

происшествия

жилье

челябинск

россия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 янв - РИА Новости. Полиция в Челябинске ведет поиск подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома в микрорайоне "Академ Сити" в Челябинске, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной микрорайону "Академ Сити", жительница разместила фотографию окна своей квартиры на 19 этаже, на котором виден "след от выстрела на балконном окне дома по улице Университетская Набережная, 60". Об аналогичных происшествиях написала и другая жительница жилого дома. "Начальник ГУМВД России по Челябинской области Михаил Скоков взял на личный контроль ситуацию со стрельбой в Калининском районе Челябинска. Сотрудникам полиции дано поручение принять все меры немедленного реагирования, установить и задержать в кратчайшие сроки подозреваемого", - говорится в сообщении. В пресс-службе полиции РИА Новости не смогли уточнить, сколько заявлений поступило в полицию от жителей микрорайона в связи со стрельбой по окнам неизвестного.

https://ria.ru/20230123/devushka-1846851043.html

челябинск

россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, челябинск, россия, челябинская область