Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске ищут подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/podozrevaemyy-1847070196.html
В Челябинске ищут подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома
В Челябинске ищут подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома - РИА Новости, 24.01.2023
В Челябинске ищут подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома
Полиция в Челябинске ведет поиск подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома в микрорайоне "Академ Сити" в Челябинске, сообщила во вторник пресс-служба РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:12
2023-01-24T14:12
происшествия
жилье
челябинск
россия
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 24 янв - РИА Новости. Полиция в Челябинске ведет поиск подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома в микрорайоне "Академ Сити" в Челябинске, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной микрорайону "Академ Сити", жительница разместила фотографию окна своей квартиры на 19 этаже, на котором виден "след от выстрела на балконном окне дома по улице Университетская Набережная, 60". Об аналогичных происшествиях написала и другая жительница жилого дома. "Начальник ГУМВД России по Челябинской области Михаил Скоков взял на личный контроль ситуацию со стрельбой в Калининском районе Челябинска. Сотрудникам полиции дано поручение принять все меры немедленного реагирования, установить и задержать в кратчайшие сроки подозреваемого", - говорится в сообщении. В пресс-службе полиции РИА Новости не смогли уточнить, сколько заявлений поступило в полицию от жителей микрорайона в связи со стрельбой по окнам неизвестного.
https://ria.ru/20230123/devushka-1846851043.html
челябинск
россия
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, челябинск, россия, челябинская область
Происшествия, Жилье, Челябинск, Россия, Челябинская область
14:12 24.01.2023
 
В Челябинске ищут подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома

В Челябинске полиция ищет подозреваемого, стрелявшего по окнам многоэтажного жилого дома

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 24 янв - РИА Новости. Полиция в Челябинске ведет поиск подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома в микрорайоне "Академ Сити" в Челябинске, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной микрорайону "Академ Сити", жительница разместила фотографию окна своей квартиры на 19 этаже, на котором виден "след от выстрела на балконном окне дома по улице Университетская Набережная, 60". Об аналогичных происшествиях написала и другая жительница жилого дома.
"Начальник ГУМВД России по Челябинской области Михаил Скоков взял на личный контроль ситуацию со стрельбой в Калининском районе Челябинска. Сотрудникам полиции дано поручение принять все меры немедленного реагирования, установить и задержать в кратчайшие сроки подозреваемого", - говорится в сообщении.
В пресс-службе полиции РИА Новости не смогли уточнить, сколько заявлений поступило в полицию от жителей микрорайона в связи со стрельбой по окнам неизвестного.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 16:17
Полиция установила личность прохожего с ружьем в Железногорске
 
ПроисшествияЖильеЧелябинскРоссияЧелябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала