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Глава СПЧ раскритиковал работу полевой почты - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Глава СПЧ раскритиковал работу полевой почты
Глава СПЧ раскритиковал работу полевой почты - РИА Новости, 24.01.2023
Глава СПЧ раскритиковал работу полевой почты
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал работу полевой почты, когда письма до участников спецоперации доходят в течение... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:05
2023-01-24T14:05
специальная военная операция на украине
общество
валерий фадеев
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал работу полевой почты, когда письма до участников спецоперации доходят в течение двух месяцев. На заседании Совета член СПЧ военкор Александр Коц рассказал, что существуют проблемы с полевой почтой, пусть и "больше писем доходит, чем не доходит". "Но тех, которые не доходят, очень много. Письма с той стороны домой идут еще хуже. Самый оптимистичный пример - письмо шло полтора месяца", - рассказал он. "Это никуда не годится. Письмо в XXI веке идет два месяца. Пешком быстрее доставить. Продолжим заниматься налаживанием работы полевой почты", - сказал Фадеев.
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общество, валерий фадеев, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Валерий Фадеев, Россия
14:05 24.01.2023
 
Глава СПЧ раскритиковал работу полевой почты

Глава СПЧ Фадеев заявил, что письма до участников СВО не должны идти по два месяца

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России
Военнослужащий Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал работу полевой почты, когда письма до участников спецоперации доходят в течение двух месяцев.
На заседании Совета член СПЧ военкор Александр Коц рассказал, что существуют проблемы с полевой почтой, пусть и "больше писем доходит, чем не доходит". "Но тех, которые не доходят, очень много. Письма с той стороны домой идут еще хуже. Самый оптимистичный пример - письмо шло полтора месяца", - рассказал он.
"Это никуда не годится. Письмо в XXI веке идет два месяца. Пешком быстрее доставить. Продолжим заниматься налаживанием работы полевой почты", - сказал Фадеев.
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