https://ria.ru/20230124/pochta-1847067830.html
Глава СПЧ раскритиковал работу полевой почты
Глава СПЧ раскритиковал работу полевой почты - РИА Новости, 24.01.2023
Глава СПЧ раскритиковал работу полевой почты
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал работу полевой почты, когда письма до участников спецоперации доходят в течение... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:05
2023-01-24T14:05
2023-01-24T14:05
специальная военная операция на украине
общество
валерий фадеев
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал работу полевой почты, когда письма до участников спецоперации доходят в течение двух месяцев. На заседании Совета член СПЧ военкор Александр Коц рассказал, что существуют проблемы с полевой почтой, пусть и "больше писем доходит, чем не доходит". "Но тех, которые не доходят, очень много. Письма с той стороны домой идут еще хуже. Самый оптимистичный пример - письмо шло полтора месяца", - рассказал он. "Это никуда не годится. Письмо в XXI веке идет два месяца. Пешком быстрее доставить. Продолжим заниматься налаживанием работы полевой почты", - сказал Фадеев.
https://ria.ru/20221120/voennye-1832843377.html
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общество, валерий фадеев, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Валерий Фадеев, Россия
Глава СПЧ раскритиковал работу полевой почты
Глава СПЧ Фадеев заявил, что письма до участников СВО не должны идти по два месяца
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал работу полевой почты, когда письма до участников спецоперации доходят в течение двух месяцев.
На заседании Совета член СПЧ военкор Александр Коц рассказал, что существуют проблемы с полевой почтой, пусть и "больше писем доходит, чем не доходит". "Но тех, которые не доходят, очень много. Письма с той стороны домой идут еще хуже. Самый оптимистичный пример - письмо шло полтора месяца", - рассказал он.
"Это никуда не годится. Письмо в XXI веке идет два месяца. Пешком быстрее доставить. Продолжим заниматься налаживанием работы полевой почты", - сказал Фадеев.