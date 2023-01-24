https://ria.ru/20230124/pochta-1847067830.html

Глава СПЧ раскритиковал работу полевой почты

Глава СПЧ раскритиковал работу полевой почты - РИА Новости, 24.01.2023

Глава СПЧ раскритиковал работу полевой почты

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал работу полевой почты, когда письма до участников спецоперации доходят в течение... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:05

2023-01-24T14:05

2023-01-24T14:05

специальная военная операция на украине

общество

валерий фадеев

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал работу полевой почты, когда письма до участников спецоперации доходят в течение двух месяцев. На заседании Совета член СПЧ военкор Александр Коц рассказал, что существуют проблемы с полевой почтой, пусть и "больше писем доходит, чем не доходит". "Но тех, которые не доходят, очень много. Письма с той стороны домой идут еще хуже. Самый оптимистичный пример - письмо шло полтора месяца", - рассказал он. "Это никуда не годится. Письмо в XXI веке идет два месяца. Пешком быстрее доставить. Продолжим заниматься налаживанием работы полевой почты", - сказал Фадеев.

https://ria.ru/20221120/voennye-1832843377.html

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общество, валерий фадеев, россия