https://ria.ru/20230124/plany-1847114204.html
Киев заявил об "отсутствии" агрессивных намерений в отношении Белоруссии
Киев заявил об "отсутствии" агрессивных намерений в отношении Белоруссии - РИА Новости, 24.01.2023
Киев заявил об "отсутствии" агрессивных намерений в отношении Белоруссии
Киев предостерегает Минск от любых возможных агрессивных планов и со своей стороны подтверждает отсутствие агрессивных намерений в отношении Белоруссии, заявил... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:56
2023-01-24T15:56
2023-01-24T17:45
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олег николенко
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Киев предостерегает Минск от любых возможных агрессивных планов и со своей стороны подтверждает отсутствие агрессивных намерений в отношении Белоруссии, заявил во вторник представитель МИД Украины Олег Николенко. Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти предлагали Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не двигались на Украину. "Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси", - приводит "РБК Украина" слова Николенко на своем сайте. При этом Николенко подчеркнул, что у Киева есть четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Белоруссии и Украина готова к любому развитию событий. Ранее глава Ровненской военной администрации Виталий Коваль сообщил, что весь пограничный периметр с Белоруссией в Ровненской области Украины заминирован.
https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845900629.html
https://ria.ru/20230112/rovno-1844373460.html
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в мире, олег николенко, александр лукашенко, белоруссия, украина, киев
В мире, Олег Николенко, Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина, Киев
15:56 24.01.2023 (обновлено: 17:45 24.01.2023)
Киев заявил об "отсутствии" агрессивных намерений в отношении Белоруссии
МИД Украины подтвердил "отсутствие" агрессивных намерений по отношению к Белоруссии