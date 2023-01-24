https://ria.ru/20230124/plany-1847114204.html

Киев заявил об "отсутствии" агрессивных намерений в отношении Белоруссии

Киев заявил об "отсутствии" агрессивных намерений в отношении Белоруссии - РИА Новости, 24.01.2023

Киев заявил об "отсутствии" агрессивных намерений в отношении Белоруссии

Киев предостерегает Минск от любых возможных агрессивных планов и со своей стороны подтверждает отсутствие агрессивных намерений в отношении Белоруссии, заявил... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:56

2023-01-24T15:56

2023-01-24T17:45

в мире

олег николенко

александр лукашенко

белоруссия

украина

киев

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Киев предостерегает Минск от любых возможных агрессивных планов и со своей стороны подтверждает отсутствие агрессивных намерений в отношении Белоруссии, заявил во вторник представитель МИД Украины Олег Николенко. Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти предлагали Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не двигались на Украину. "Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси", - приводит "РБК Украина" слова Николенко на своем сайте. При этом Николенко подчеркнул, что у Киева есть четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Белоруссии и Украина готова к любому развитию событий. Ранее глава Ровненской военной администрации Виталий Коваль сообщил, что весь пограничный периметр с Белоруссией в Ровненской области Украины заминирован.

https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845900629.html

https://ria.ru/20230112/rovno-1844373460.html

белоруссия

украина

киев

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в мире, олег николенко, александр лукашенко, белоруссия, украина, киев