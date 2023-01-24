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Киев заявил об "отсутствии" агрессивных намерений в отношении Белоруссии - РИА Новости, 24.01.2023
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Киев заявил об "отсутствии" агрессивных намерений в отношении Белоруссии
Киев заявил об "отсутствии" агрессивных намерений в отношении Белоруссии - РИА Новости, 24.01.2023
Киев заявил об "отсутствии" агрессивных намерений в отношении Белоруссии
Киев предостерегает Минск от любых возможных агрессивных планов и со своей стороны подтверждает отсутствие агрессивных намерений в отношении Белоруссии, заявил... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:56
2023-01-24T17:45
в мире
олег николенко
александр лукашенко
белоруссия
украина
киев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Киев предостерегает Минск от любых возможных агрессивных планов и со своей стороны подтверждает отсутствие агрессивных намерений в отношении Белоруссии, заявил во вторник представитель МИД Украины Олег Николенко. Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти предлагали Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не двигались на Украину. "Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси", - приводит "РБК Украина" слова Николенко на своем сайте. При этом Николенко подчеркнул, что у Киева есть четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Белоруссии и Украина готова к любому развитию событий. Ранее глава Ровненской военной администрации Виталий Коваль сообщил, что весь пограничный периметр с Белоруссией в Ровненской области Украины заминирован.
https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845900629.html
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в мире, олег николенко, александр лукашенко, белоруссия, украина, киев
В мире, Олег Николенко, Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина, Киев
15:56 24.01.2023 (обновлено: 17:45 24.01.2023)
 
Киев заявил об "отсутствии" агрессивных намерений в отношении Белоруссии

МИД Украины подтвердил "отсутствие" агрессивных намерений по отношению к Белоруссии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Киев предостерегает Минск от любых возможных агрессивных планов и со своей стороны подтверждает отсутствие агрессивных намерений в отношении Белоруссии, заявил во вторник представитель МИД Украины Олег Николенко.
Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти предлагали Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не двигались на Украину.
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Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать Украину против Белоруссии
"Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси", - приводит "РБК Украина" слова Николенко на своем сайте.
При этом Николенко подчеркнул, что у Киева есть четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Белоруссии и Украина готова к любому развитию событий.
Ранее глава Ровненской военной администрации Виталий Коваль сообщил, что весь пограничный периметр с Белоруссией в Ровненской области Украины заминирован.
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В миреОлег НиколенкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаКиев
 
 
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