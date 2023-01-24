https://ria.ru/20230124/peru-1847210151.html
Президент Перу призвала протестующих к диалогу
Президент Перу призвала протестующих к диалогу - РИА Новости, 24.01.2023
Президент Перу призвала протестующих к диалогу
Президент Перу Дина Болуарте призвала протестующих с декабря сторонников арестованного экс-президента Педро Кастильо к перемирию и началу диалога и попросила... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T22:30
2023-01-24T22:30
2023-01-24T22:30
в мире
педро кастильо
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МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте призвала протестующих с декабря сторонников арестованного экс-президента Педро Кастильо к перемирию и началу диалога и попросила конгресс ускорить подготовку новых выборов. "Я призываю свою любимую родину к перемирию и установлению переговорных столов. Лучше всего будет определять повестку для каждого региона (в отдельности - ред.) и развивать наши народы. Я не устану призывать к диалогу и миру", - заявила Болуарте в ходе пресс-конференции, которую транслировала в социальных сетях ее администрация. Сторонники экс-президента Кастильо, арестованного после попытки распустить парламент, с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли 55 человек. Протестующие требуют отставки Болуарте, роспуска конгресса, принятия новой конституции и скорейших президентских выборов. В ходе выступления Болуарте обратилась к конгрессменам с призывом ускорить подготовку и проведение выборов, как того требуют манифестанты. По словам политика, власти страны работают над повесткой переговоров для каждого региона с местными властями. Согласно оценкам, которые озвучила Болуарте, ущерб страны от протестов составляет уже 1,3 миллиарда долларов США, сюда входят разрушения инфраструктуры и убытки производителей.
https://ria.ru/20230123/peru-1846944932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, педро кастильо, перу, сша
В мире, Педро Кастильо, Перу, США
Президент Перу призвала протестующих к диалогу
Президент Перу Болуарте призвала протестующих к перемирию и началу диалога
МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте призвала протестующих с декабря сторонников арестованного экс-президента Педро Кастильо к перемирию и началу диалога и попросила конгресс ускорить подготовку новых выборов.
"Я призываю свою любимую родину к перемирию и установлению переговорных столов. Лучше всего будет определять повестку для каждого региона (в отдельности - ред.) и развивать наши народы. Я не устану призывать к диалогу и миру", - заявила Болуарте в ходе пресс-конференции, которую транслировала в социальных сетях ее администрация.
Сторонники экс-президента Кастильо, арестованного после попытки распустить парламент, с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли 55 человек. Протестующие требуют отставки Болуарте, роспуска конгресса, принятия новой конституции и скорейших президентских выборов.
В ходе выступления Болуарте обратилась к конгрессменам с призывом ускорить подготовку и проведение выборов, как того требуют манифестанты. По словам политика, власти страны работают над повесткой переговоров для каждого региона с местными властями.
Согласно оценкам, которые озвучила Болуарте, ущерб страны от протестов составляет уже 1,3 миллиарда долларов США
, сюда входят разрушения инфраструктуры и убытки производителей.