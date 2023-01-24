Рейтинг@Mail.ru
Президент Перу призвала протестующих к диалогу - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/peru-1847210151.html
Президент Перу призвала протестующих к диалогу
Президент Перу призвала протестующих к диалогу - РИА Новости, 24.01.2023
Президент Перу призвала протестующих к диалогу
Президент Перу Дина Болуарте призвала протестующих с декабря сторонников арестованного экс-президента Педро Кастильо к перемирию и началу диалога и попросила... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T22:30
2023-01-24T22:30
в мире
педро кастильо
перу
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837119492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_372991c0e2558999b6c02a85a984cde1.jpg
МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте призвала протестующих с декабря сторонников арестованного экс-президента Педро Кастильо к перемирию и началу диалога и попросила конгресс ускорить подготовку новых выборов. "Я призываю свою любимую родину к перемирию и установлению переговорных столов. Лучше всего будет определять повестку для каждого региона (в отдельности - ред.) и развивать наши народы. Я не устану призывать к диалогу и миру", - заявила Болуарте в ходе пресс-конференции, которую транслировала в социальных сетях ее администрация. Сторонники экс-президента Кастильо, арестованного после попытки распустить парламент, с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли 55 человек. Протестующие требуют отставки Болуарте, роспуска конгресса, принятия новой конституции и скорейших президентских выборов. В ходе выступления Болуарте обратилась к конгрессменам с призывом ускорить подготовку и проведение выборов, как того требуют манифестанты. По словам политика, власти страны работают над повесткой переговоров для каждого региона с местными властями. Согласно оценкам, которые озвучила Болуарте, ущерб страны от протестов составляет уже 1,3 миллиарда долларов США, сюда входят разрушения инфраструктуры и убытки производителей.
https://ria.ru/20230123/peru-1846944932.html
перу
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837119492_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_5d5cc311c5ec2b047330da2245b78ea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, педро кастильо, перу, сша
В мире, Педро Кастильо, Перу, США
22:30 24.01.2023
 
Президент Перу призвала протестующих к диалогу

Президент Перу Болуарте призвала протестующих к перемирию и началу диалога

© AP Photo / Guadalupe PardoДина Болуарте
Дина Болуарте - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Дина Болуарте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте призвала протестующих с декабря сторонников арестованного экс-президента Педро Кастильо к перемирию и началу диалога и попросила конгресс ускорить подготовку новых выборов.
"Я призываю свою любимую родину к перемирию и установлению переговорных столов. Лучше всего будет определять повестку для каждого региона (в отдельности - ред.) и развивать наши народы. Я не устану призывать к диалогу и миру", - заявила Болуарте в ходе пресс-конференции, которую транслировала в социальных сетях ее администрация.
Сторонники экс-президента Кастильо, арестованного после попытки распустить парламент, с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли 55 человек. Протестующие требуют отставки Болуарте, роспуска конгресса, принятия новой конституции и скорейших президентских выборов.
В ходе выступления Болуарте обратилась к конгрессменам с призывом ускорить подготовку и проведение выборов, как того требуют манифестанты. По словам политика, власти страны работают над повесткой переговоров для каждого региона с местными властями.
Согласно оценкам, которые озвучила Болуарте, ущерб страны от протестов составляет уже 1,3 миллиарда долларов США, сюда входят разрушения инфраструктуры и убытки производителей.
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 23:02
В Перу продолжаются протесты
 
В миреПедро КастильоПеруСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала