https://ria.ru/20230124/peru-1847210151.html

Президент Перу призвала протестующих к диалогу

Президент Перу призвала протестующих к диалогу - РИА Новости, 24.01.2023

Президент Перу призвала протестующих к диалогу

Президент Перу Дина Болуарте призвала протестующих с декабря сторонников арестованного экс-президента Педро Кастильо к перемирию и началу диалога и попросила... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T22:30

2023-01-24T22:30

2023-01-24T22:30

в мире

педро кастильо

перу

сша

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МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте призвала протестующих с декабря сторонников арестованного экс-президента Педро Кастильо к перемирию и началу диалога и попросила конгресс ускорить подготовку новых выборов. "Я призываю свою любимую родину к перемирию и установлению переговорных столов. Лучше всего будет определять повестку для каждого региона (в отдельности - ред.) и развивать наши народы. Я не устану призывать к диалогу и миру", - заявила Болуарте в ходе пресс-конференции, которую транслировала в социальных сетях ее администрация. Сторонники экс-президента Кастильо, арестованного после попытки распустить парламент, с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли 55 человек. Протестующие требуют отставки Болуарте, роспуска конгресса, принятия новой конституции и скорейших президентских выборов. В ходе выступления Болуарте обратилась к конгрессменам с призывом ускорить подготовку и проведение выборов, как того требуют манифестанты. По словам политика, власти страны работают над повесткой переговоров для каждого региона с местными властями. Согласно оценкам, которые озвучила Болуарте, ущерб страны от протестов составляет уже 1,3 миллиарда долларов США, сюда входят разрушения инфраструктуры и убытки производителей.

https://ria.ru/20230123/peru-1846944932.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, педро кастильо, перу, сша