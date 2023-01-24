https://ria.ru/20230124/pentagon-1846958620.html

В Пентагоне заявили о намерении сохранять темп накачивания Украины оружием

В Пентагоне заявили о намерении сохранять темп накачивания Украины оружием - РИА Новости, 24.01.2023

В Пентагоне заявили о намерении сохранять темп накачивания Украины оружием

Союзникам Украины важно не снижать темпов поставок оружия на Украину, потому что момент для этого сейчас не подходящий, сообщил высокопоставленный представитель РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T02:09

2023-01-24T02:09

2023-01-24T04:25

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

министерство обороны сша

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Союзникам Украины важно не снижать темпов поставок оружия на Украину, потому что момент для этого сейчас не подходящий, сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США на брифинге. "Россия стремится к перегруппировке, пополнению рядов и перевооружению. Сейчас неподходящий момент для замедления, когда речь идет о поддержке обороны Украины", — заявил он. Представитель Пентагона добавил, что в текущих условиях США не станут останавливать поставки оружия Киеву и продолжат как можно более оперативно "тренировать и вооружать" украинцев, поскольку обстановка на поле боя остается "подвижной". При этом в ведомстве заявили, что именно украинское командование осуществляет планирование операций для их дальнейшей реализации. Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, 20 или даже 50 танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230123/pentagon-1846925405.html

https://ria.ru/20230124/abrams-1846952878.html

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в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), министерство обороны сша, сергей лавров, нато