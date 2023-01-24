https://ria.ru/20230124/patent-1847019153.html
Роспатент: иностранный бизнес не отказывается от своих российских патентов
Роспатент: иностранный бизнес не отказывается от своих российских патентов - РИА Новости, 24.01.2023
Роспатент: иностранный бизнес не отказывается от своих российских патентов
Иностранный бизнес, который из-за санкционного давления приостановил деятельность в России, тем не менее продолжает поддерживать действие своих патентов,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:39
2023-01-24T11:39
2023-01-24T11:39
экономика
юрий зубов
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Иностранный бизнес, который из-за санкционного давления приостановил деятельность в России, тем не менее продолжает поддерживать действие своих патентов, рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава Роспатента Юрий Зубов. По его словам, за пришедший год в Роспатент подано почти 27 тысяч заявок на изобретения - из них 70% отечественные. "Да, количество иностранных заявок не увеличилось, но по поддержанию (действия патентов - ред.) они находятся в стабильном состоянии", - заключил Зубов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, юрий зубов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, санкции в отношении россии
Экономика, Юрий Зубов, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Россия, Санкции в отношении России
Роспатент: иностранный бизнес не отказывается от своих российских патентов
Глава Роспатента Зубов: иностранный бизнес продолжает поддерживать свои патенты в России
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Иностранный бизнес, который из-за санкционного давления приостановил деятельность в России, тем не менее продолжает поддерживать действие своих патентов, рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава Роспатента Юрий Зубов.
"Для иностранцев российский рынок по прежнему интересен и с точки зрения защиты своих разработок, и для того, чтобы разработки продолжали работать. Но для некоторых крупных компаний санкционные ограничения накладывают отпечаток и они вынуждены свою работу поставить на паузу", - рассказал Зубов.
По его словам, за пришедший год в Роспатент подано почти 27 тысяч заявок на изобретения - из них 70% отечественные.
"Да, количество иностранных заявок не увеличилось, но по поддержанию (действия патентов - ред.) они находятся в стабильном состоянии", - заключил Зубов.