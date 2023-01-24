https://ria.ru/20230124/patent-1847019153.html

Роспатент: иностранный бизнес не отказывается от своих российских патентов

Роспатент: иностранный бизнес не отказывается от своих российских патентов - РИА Новости, 24.01.2023

Роспатент: иностранный бизнес не отказывается от своих российских патентов

Иностранный бизнес, который из-за санкционного давления приостановил деятельность в России, тем не менее продолжает поддерживать действие своих патентов,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:39

2023-01-24T11:39

2023-01-24T11:39

экономика

юрий зубов

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151845/06/1518450683_110:288:3055:1945_1920x0_80_0_0_85932e3e168fd1a6bd587c1f542d42ad.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Иностранный бизнес, который из-за санкционного давления приостановил деятельность в России, тем не менее продолжает поддерживать действие своих патентов, рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава Роспатента Юрий Зубов. По его словам, за пришедший год в Роспатент подано почти 27 тысяч заявок на изобретения - из них 70% отечественные. "Да, количество иностранных заявок не увеличилось, но по поддержанию (действия патентов - ред.) они находятся в стабильном состоянии", - заключил Зубов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, юрий зубов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, санкции в отношении россии