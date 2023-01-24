https://ria.ru/20230124/otstavka-1847161255.html
Украинские СМИ сообщили о возможной отставке премьер-министра Шмыгаля
Украинские СМИ сообщили о возможной отставке премьер-министра Шмыгаля - РИА Новости, 24.01.2023
Украинские СМИ сообщили о возможной отставке премьер-министра Шмыгаля
Украинское издание "Страна" сообщает о возможной готовящейся отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на фоне серии отставок в руководстве страны в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:56
2023-01-24T17:56
2023-01-24T18:24
в мире
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинское издание "Страна" сообщает о возможной готовящейся отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на фоне серии отставок в руководстве страны в связи с коррупционными скандалами.Во вторник в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Увольнения затронули как офис Владимира Зеленского, так и заместителей глав ряда министерств, а также губернаторов. Среди прочих был уволен замминистра развития общин Василий Лозинский."В кабмине Лозинский считался доверенным лицом Шмыгаля. А потому это дело будет использовано для удара по премьеру. И, может быть, даже для попытки организации отставки Шмыгаля", - приводит интернет-издание "Страна" слова неназванного собеседника из правительства Украины в статье у себя на сайте.Согласно информации издания, Лозинский был близким соратником Шмыгаля еще до работы последнего в правительстве, когда оба чиновника работали во Львовской областной администрации. Однако сейчас, как заявляет источник издания, украинский премьер всеми силами старается дистанцироваться от Лозинского, которого Шмыгаль сразу после своего назначения премьер-министром назначил своим первым замом."Потому это дело будет использовано для удара по премьеру. И, может быть, даже для попытки организации отставки Шмыгаля", - приводит "Страна" мнение источника.Шмыгаль стал премьер-министром Украины в 2020 году, ранее работал в Ивано-Франковской и Львовской областных администрациях.Возможное увольнение Шмыгаля с поста премьер-министра в свою очередь повлечет отставку всего правительства.
https://ria.ru/20230124/otstavka-1847077470.html
https://ria.ru/20230124/timoshenko-1846983748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
17:56 24.01.2023 (обновлено: 18:24 24.01.2023)
Украинские СМИ сообщили о возможной отставке премьер-министра Шмыгаля
Украинское издание "Страна" сообщило о возможной отставке премьер-министра Шмыгаля
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Украинское издание
"Страна" сообщает о возможной готовящейся отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на фоне серии отставок в руководстве страны в связи с коррупционными скандалами.
Во вторник в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Увольнения затронули как офис Владимира Зеленского
, так и заместителей глав ряда министерств, а также губернаторов. Среди прочих был уволен замминистра развития общин Василий Лозинский.
"В кабмине Лозинский считался доверенным лицом Шмыгаля. А потому это дело будет использовано для удара по премьеру. И, может быть, даже для попытки организации отставки Шмыгаля", - приводит интернет-издание "Страна" слова неназванного собеседника из правительства Украины в статье у себя на сайте.
Согласно информации издания, Лозинский был близким соратником Шмыгаля еще до работы последнего в правительстве, когда оба чиновника работали во Львовской областной администрации. Однако сейчас, как заявляет источник издания, украинский премьер всеми силами старается дистанцироваться от Лозинского, которого Шмыгаль сразу после своего назначения премьер-министром назначил своим первым замом.
"Потому это дело будет использовано для удара по премьеру. И, может быть, даже для попытки организации отставки Шмыгаля", - приводит "Страна" мнение источника.
Шмыгаль стал премьер-министром Украины в 2020 году, ранее работал в Ивано-Франковской и Львовской областных администрациях.
Возможное увольнение Шмыгаля с поста премьер-министра в свою очередь повлечет отставку всего правительства.