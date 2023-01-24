Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассмотрят вопрос отставки глав пяти областей, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/otstavka-1847065564.html
На Украине рассмотрят вопрос отставки глав пяти областей, пишут СМИ
На Украине рассмотрят вопрос отставки глав пяти областей, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
На Украине рассмотрят вопрос отставки глав пяти областей, пишут СМИ
Кабмин Украины во вторник рассмотрит вопрос увольнения глав пяти областных военных администраций, пишет издание "Украинская правда". РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:55
2023-01-24T13:55
в мире
жкх
валентин резниченко
владимир зеленский
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_61c03c1a29a05f36feebc3c84aefdee9.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кабмин Украины во вторник рассмотрит вопрос увольнения глав пяти областных военных администраций, пишет издание "Украинская правда". "На заседании 24 января кабинет министров рассмотрит увольнение пяти глав областных государственных администраций", - пишет "Украинская правда" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ. По данным издания, речь идет о председателях Днепропетровской областной военной администрации Валентине Резниченко, Киевской – Алексее Кулебе, Сумской – Дмитрии Живицком, а также назначенных Киевом главах подконтрольной Украине части Запорожской – Александре Старухе и Херсонской – Ярославе Янушевиче. "Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других председателей речь идет об увольнении по соглашению сторон. Также должен рассматриваться вопрос увольнения нескольких заместителей министров, в частности, фигуранта продовольственного скандала в минобороны - Вячеслава Шаповалова, подавшего в отставку", - пишет издание. Накануне в вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил о ряде "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. Он отметил, что кадровые перестановки ожидаются в министерствах, других структурах центральной власти и в регионах, а также в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20230124/timoshenko-1846983748.html
https://ria.ru/20230124/simonenko-1846960471.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_17bc1af66ffde6b2089f9af8537ee47c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, валентин резниченко, владимир зеленский, украина, киев
В мире, ЖКХ, Валентин Резниченко, Владимир Зеленский, Украина, Киев
13:55 24.01.2023
 
На Украине рассмотрят вопрос отставки глав пяти областей, пишут СМИ

"Украинская правда": правительство Украины рассмотрит вопрос отставки глав пяти областей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кабмин Украины во вторник рассмотрит вопрос увольнения глав пяти областных военных администраций, пишет издание "Украинская правда".
"На заседании 24 января кабинет министров рассмотрит увольнение пяти глав областных государственных администраций", - пишет "Украинская правда" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ.
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко с заявлением об увольнении - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
09:34Специальная военная операция на Украине
Замглавы офиса Зеленского подтвердил, что подал заявление об отставке
По данным издания, речь идет о председателях Днепропетровской областной военной администрации Валентине Резниченко, Киевской – Алексее Кулебе, Сумской – Дмитрии Живицком, а также назначенных Киевом главах подконтрольной Украине части Запорожской – Александре Старухе и Херсонской – Ярославе Янушевиче.
"Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других председателей речь идет об увольнении по соглашению сторон. Также должен рассматриваться вопрос увольнения нескольких заместителей министров, в частности, фигуранта продовольственного скандала в минобороны - Вячеслава Шаповалова, подавшего в отставку", - пишет издание.
Накануне в вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил о ряде "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. Он отметил, что кадровые перестановки ожидаются в министерствах, других структурах центральной власти и в регионах, а также в правоохранительных органах.
Эмблема Генпрокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
03:29
На Украине уволили замгенпрокурора Симоненко, пишут СМИ
 
В миреЖКХВалентин РезниченкоВладимир ЗеленскийУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала