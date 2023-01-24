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На Украине рассмотрят вопрос отставки глав пяти областей, пишут СМИ
На Украине рассмотрят вопрос отставки глав пяти областей, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
На Украине рассмотрят вопрос отставки глав пяти областей, пишут СМИ
Кабмин Украины во вторник рассмотрит вопрос увольнения глав пяти областных военных администраций, пишет издание "Украинская правда". РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:55
2023-01-24T13:55
2023-01-24T13:55
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кабмин Украины во вторник рассмотрит вопрос увольнения глав пяти областных военных администраций, пишет издание "Украинская правда". "На заседании 24 января кабинет министров рассмотрит увольнение пяти глав областных государственных администраций", - пишет "Украинская правда" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ. По данным издания, речь идет о председателях Днепропетровской областной военной администрации Валентине Резниченко, Киевской – Алексее Кулебе, Сумской – Дмитрии Живицком, а также назначенных Киевом главах подконтрольной Украине части Запорожской – Александре Старухе и Херсонской – Ярославе Янушевиче. "Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других председателей речь идет об увольнении по соглашению сторон. Также должен рассматриваться вопрос увольнения нескольких заместителей министров, в частности, фигуранта продовольственного скандала в минобороны - Вячеслава Шаповалова, подавшего в отставку", - пишет издание. Накануне в вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил о ряде "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. Он отметил, что кадровые перестановки ожидаются в министерствах, других структурах центральной власти и в регионах, а также в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20230124/timoshenko-1846983748.html
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В мире, ЖКХ, Валентин Резниченко, Владимир Зеленский, Украина, Киев
На Украине рассмотрят вопрос отставки глав пяти областей, пишут СМИ
"Украинская правда": правительство Украины рассмотрит вопрос отставки глав пяти областей