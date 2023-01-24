https://ria.ru/20230124/otstavka-1847065564.html

На Украине рассмотрят вопрос отставки глав пяти областей, пишут СМИ

На Украине рассмотрят вопрос отставки глав пяти областей, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023

На Украине рассмотрят вопрос отставки глав пяти областей, пишут СМИ

Кабмин Украины во вторник рассмотрит вопрос увольнения глав пяти областных военных администраций, пишет издание "Украинская правда". РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:55

2023-01-24T13:55

2023-01-24T13:55

в мире

жкх

валентин резниченко

владимир зеленский

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_61c03c1a29a05f36feebc3c84aefdee9.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кабмин Украины во вторник рассмотрит вопрос увольнения глав пяти областных военных администраций, пишет издание "Украинская правда". "На заседании 24 января кабинет министров рассмотрит увольнение пяти глав областных государственных администраций", - пишет "Украинская правда" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ. По данным издания, речь идет о председателях Днепропетровской областной военной администрации Валентине Резниченко, Киевской – Алексее Кулебе, Сумской – Дмитрии Живицком, а также назначенных Киевом главах подконтрольной Украине части Запорожской – Александре Старухе и Херсонской – Ярославе Янушевиче. "Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других председателей речь идет об увольнении по соглашению сторон. Также должен рассматриваться вопрос увольнения нескольких заместителей министров, в частности, фигуранта продовольственного скандала в минобороны - Вячеслава Шаповалова, подавшего в отставку", - пишет издание. Накануне в вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил о ряде "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. Он отметил, что кадровые перестановки ожидаются в министерствах, других структурах центральной власти и в регионах, а также в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20230124/timoshenko-1846983748.html

https://ria.ru/20230124/simonenko-1846960471.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, валентин резниченко, владимир зеленский, украина, киев