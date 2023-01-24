https://ria.ru/20230124/oskorblenie-1847141769.html

В Петербурге женщину оштрафовали за слово "бомжиха" в родительском чате

В Петербурге женщину оштрафовали за слово "бомжиха" в родительском чате - РИА Новости, 24.01.2023

В Петербурге женщину оштрафовали за слово "бомжиха" в родительском чате

Мировой суд в Петербурге оштрафовал на 5 тысяч рублей мать, обозвавшую знакомую "бомжихой" в родительском чате при том, что изначально эту характеристику она... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:03

2023-01-24T17:03

2023-01-24T17:19

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Мировой суд в Петербурге оштрафовал на 5 тысяч рублей мать, обозвавшую знакомую "бомжихой" в родительском чате при том, что изначально эту характеристику она озвучила в личной переписке. Как сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города, некая Александра в июне прошлого года, будучи беременной и отводя своего сына утром в детский сад, заметила, что одна из знакомых родительниц не поздоровалась с ней. Об этом случае Александра написала своей знакомой, другой "мамочке", в WhatsApp, выразив мнение, что не здороваются по утрам "невоспитанные бомжихи" - это был намек на "неухоженный вид" знакомой, отмечается в постановлении. История получила развитие через несколько месяцев, когда матери детей из сада вступили в новый чат на 16 человек, и уже туда еще одна женщина переслала оригинальное сообщение Александры со словом "бомжиха". Как именно это сообщение оказалось у этой участницы чата, из постановления неясно – возможно, его переслала ей приятельница Александры, которой изначально предназначалась характеристика. Между тем среди пользователей чата оказалась и та самая женщина, которую назвали "бомжихой" - она возмутилась этой характеристике и начала дискуссию. Александра признала, что это ее слова, но доказывала, что никого оскорблять она не хотела. При этом автор характеристики подчеркивала, что не хотела огласки своих слов и пересылала их исключительно тет-а-тет в ветку с приятельницей, а не в общий чат. Тем не менее оскорбленная ею женщина написала заявление в ОВД, и суд счел, что даже без намерения распространять свою характеристику женщина виновна. "Высказывание выражено в форме, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности… Мировой судья судебного участка №18 привлек Александру к административной ответственности по части 2 статьи 5.61 (оскорбление) КоАП РФ", - сообщает пресс-служба. Наказание – 5 тысяч рублей. Будет ли Александра его обжаловать, информации пока нет.

https://ria.ru/20220215/ubiystvo-1772885101.html

https://ria.ru/20220201/podrostok-1770412239.html

https://ria.ru/20210306/sotsseti-1600161488.html

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санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург