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В Петербурге женщину оштрафовали за слово "бомжиха" в родительском чате - РИА Новости, 24.01.2023
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В Петербурге женщину оштрафовали за слово "бомжиха" в родительском чате
В Петербурге женщину оштрафовали за слово "бомжиха" в родительском чате - РИА Новости, 24.01.2023
В Петербурге женщину оштрафовали за слово "бомжиха" в родительском чате
Мировой суд в Петербурге оштрафовал на 5 тысяч рублей мать, обозвавшую знакомую "бомжихой" в родительском чате при том, что изначально эту характеристику она... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:03
2023-01-24T17:19
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Мировой суд в Петербурге оштрафовал на 5 тысяч рублей мать, обозвавшую знакомую "бомжихой" в родительском чате при том, что изначально эту характеристику она озвучила в личной переписке. Как сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города, некая Александра в июне прошлого года, будучи беременной и отводя своего сына утром в детский сад, заметила, что одна из знакомых родительниц не поздоровалась с ней. Об этом случае Александра написала своей знакомой, другой "мамочке", в WhatsApp, выразив мнение, что не здороваются по утрам "невоспитанные бомжихи" - это был намек на "неухоженный вид" знакомой, отмечается в постановлении. История получила развитие через несколько месяцев, когда матери детей из сада вступили в новый чат на 16 человек, и уже туда еще одна женщина переслала оригинальное сообщение Александры со словом "бомжиха". Как именно это сообщение оказалось у этой участницы чата, из постановления неясно – возможно, его переслала ей приятельница Александры, которой изначально предназначалась характеристика. Между тем среди пользователей чата оказалась и та самая женщина, которую назвали "бомжихой" - она возмутилась этой характеристике и начала дискуссию. Александра признала, что это ее слова, но доказывала, что никого оскорблять она не хотела. При этом автор характеристики подчеркивала, что не хотела огласки своих слов и пересылала их исключительно тет-а-тет в ветку с приятельницей, а не в общий чат. Тем не менее оскорбленная ею женщина написала заявление в ОВД, и суд счел, что даже без намерения распространять свою характеристику женщина виновна. "Высказывание выражено в форме, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности… Мировой судья судебного участка №18 привлек Александру к административной ответственности по части 2 статьи 5.61 (оскорбление) КоАП РФ", - сообщает пресс-служба. Наказание – 5 тысяч рублей. Будет ли Александра его обжаловать, информации пока нет.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
17:03 24.01.2023 (обновлено: 17:19 24.01.2023)
 
В Петербурге женщину оштрафовали за слово "бомжиха" в родительском чате

В Петербурге оштрафовали на пять тысяч рублей женщину, обозвавшую знакомую бомжихой в чате

Девушка держит смартфон в руках
Девушка держит смартфон в руках
Девушка держит смартфон в руках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Мировой суд в Петербурге оштрафовал на 5 тысяч рублей мать, обозвавшую знакомую "бомжихой" в родительском чате при том, что изначально эту характеристику она озвучила в личной переписке.
Как сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города, некая Александра в июне прошлого года, будучи беременной и отводя своего сына утром в детский сад, заметила, что одна из знакомых родительниц не поздоровалась с ней.
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Об этом случае Александра написала своей знакомой, другой "мамочке", в WhatsApp, выразив мнение, что не здороваются по утрам "невоспитанные бомжихи" - это был намек на "неухоженный вид" знакомой, отмечается в постановлении.
История получила развитие через несколько месяцев, когда матери детей из сада вступили в новый чат на 16 человек, и уже туда еще одна женщина переслала оригинальное сообщение Александры со словом "бомжиха".
Как именно это сообщение оказалось у этой участницы чата, из постановления неясно – возможно, его переслала ей приятельница Александры, которой изначально предназначалась характеристика.
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Между тем среди пользователей чата оказалась и та самая женщина, которую назвали "бомжихой" - она возмутилась этой характеристике и начала дискуссию. Александра признала, что это ее слова, но доказывала, что никого оскорблять она не хотела.
При этом автор характеристики подчеркивала, что не хотела огласки своих слов и пересылала их исключительно тет-а-тет в ветку с приятельницей, а не в общий чат.
Тем не менее оскорбленная ею женщина написала заявление в ОВД, и суд счел, что даже без намерения распространять свою характеристику женщина виновна.
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"Высказывание выражено в форме, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности… Мировой судья судебного участка №18 привлек Александру к административной ответственности по части 2 статьи 5.61 (оскорбление) КоАП РФ", - сообщает пресс-служба.
Наказание – 5 тысяч рублей. Будет ли Александра его обжаловать, информации пока нет.
Вы, мамочка Иванова, как всегда…. Как сберечь нервы в родительских чатах - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября 2021, 11:00Это надолго
"Вы, мамочка Иванова, как всегда…". Как сберечь нервы в родительских чатахЕсли в семье один школьник, родители состоят сразу в 2 родительских чатах (с классным руководителем и без), если детей двое – в четырех... Общение в них отнимает массу времени, а онлайн конфликты порой перерастают в реальные драки и даже смерти. Как не тратить время и нервы, и извлекать максимум пользы из родительских чатов?
 
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