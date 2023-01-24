https://ria.ru/20230124/oskar-1847177401.html

Ана де Армас и Кейт Бланшетт номинированы на "Оскар" за женскую роль

Ана де Армас и Кейт Бланшетт номинированы на "Оскар" за женскую роль - РИА Новости, 24.01.2023

Ана де Армас и Кейт Бланшетт номинированы на "Оскар" за женскую роль

Ана де Армас и Кейт Бланшетт номинированы на "Оскар" за "Лучшую женскую роль", сообщили организаторы премии. Возможность побороться за престижную награду им... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T19:04

2023-01-24T19:04

2023-01-24T19:04

культура

новости культуры

ана де армас

кейт бланшетт

оскар (премия)

кино и сериалы

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Ана де Армас и Кейт Бланшетт номинированы на "Оскар" за "Лучшую женскую роль", сообщили организаторы премии. Возможность побороться за престижную награду им принесли ленты "Блондинка" и "Тар" соответственно. Также в категории представлены Мишель Йео (Всё везде и сразу"), Андреа Райсборо ("Ради Лесли") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").В категории "Лучшая мужская роль" указаны Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Пол Мескал ("Солнце моё") и Билл Найи ("Жить").Церемония вручения премии "Оскар" состоится 12 марта.

https://ria.ru/20230124/oskar-1847158582.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ана де армас, кейт бланшетт, оскар (премия), кино и сериалы