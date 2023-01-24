https://ria.ru/20230124/oskar-1847177401.html
Ана де Армас и Кейт Бланшетт номинированы на "Оскар" за женскую роль
Ана де Армас и Кейт Бланшетт номинированы на "Оскар" за женскую роль - РИА Новости, 24.01.2023
Ана де Армас и Кейт Бланшетт номинированы на "Оскар" за женскую роль
Ана де Армас и Кейт Бланшетт номинированы на "Оскар" за "Лучшую женскую роль", сообщили организаторы премии. Возможность побороться за престижную награду им... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:04
2023-01-24T19:04
2023-01-24T19:04
культура
новости культуры
ана де армас
кейт бланшетт
оскар (премия)
кино и сериалы
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Ана де Армас и Кейт Бланшетт номинированы на "Оскар" за "Лучшую женскую роль", сообщили организаторы премии. Возможность побороться за престижную награду им принесли ленты "Блондинка" и "Тар" соответственно. Также в категории представлены Мишель Йео (Всё везде и сразу"), Андреа Райсборо ("Ради Лесли") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").В категории "Лучшая мужская роль" указаны Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Пол Мескал ("Солнце моё") и Билл Найи ("Жить").Церемония вручения премии "Оскар" состоится 12 марта.
https://ria.ru/20230124/oskar-1847158582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ана де армас, кейт бланшетт, оскар (премия), кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Ана де Армас, Кейт Бланшетт, Оскар (премия), Кино и сериалы
Ана де Армас и Кейт Бланшетт номинированы на "Оскар" за женскую роль
Де Армас, Бланшетт, Йео номинировали на "Оскар" за "Лучшую женскую роль"