https://ria.ru/20230124/oskar-1847158582.html

"Всё везде и сразу" лидирует по числу номинаций на "Оскар"

"Всё везде и сразу" лидирует по числу номинаций на "Оскар" - РИА Новости, 24.01.2023

"Всё везде и сразу" лидирует по числу номинаций на "Оскар"

"Всё везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана лидирует по количеству номинаций на "Оскар". Он значится в том числе в категориях за... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:17

2023-01-24T18:17

2023-01-24T18:17

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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. "Всё везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана лидирует по количеству номинаций на "Оскар". Он значится в том числе в категориях за лучшие режиссуру и фильм. Полный список претендентов на награду представлен на сайте премии.В номинации "Лучший фильм года" десять киноработ: "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Тар" Тодда Филда, "Элвис" База Лурмана, "Аватар: путь воды" Джеймса Кэмерона, "Банши Инишерина" Мартина Макдоны, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, "На западном фронте без перемен" Эдварда Гербера, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "Женские сплетни" Сары Полли и "Всё везде и сразу". Спилберг, Макдона, Шайнерт, Кван, Филд и Эстлунд также номинированы за режиссуру. В категории "Лучшая женская роль второго плана" указаны Анджела Бассетт ("Черная пантера. Ваканда навсегда"), Хонг Чау ("Кит"), Керри Кондон ("Банши Инишерина"), Джейми Ли Кертис и Стефани Хсу ("Всё везде и сразу"). "Оскар" за лучшие костюмы могут получить авторы фильмов "Вавилон", "Ваканда навсегда", "Элвис", "Миссис Харрис едет в Париж" и "Всё везде и сразу". В категории "Лучшие звуковые эффекты" упоминаются фильмы "Бэтмен", "На западном фронте без перемен", "Аватар: путь воды", "Элвис" и "Топ Ган. Мэверик". "Всё везде и сразу" попал и в номинацию "Лучшая музыка", там же — "На западном фронте", "Вавилон", "Банши" и "Фабельманы". В категории "Лучший адаптированный сценарий": "На западном фронте без перемен", "Стеклянная луковица", "Жизнь", "Топ Ган" и "Женщины говорят". За "Оскар" в категории "Лучший сценарий" поборются "Всё везде и сразу", "Банши", "Фабельманы", "Тар" и "Треугольник печали". "Всё везде и сразу" также представлен в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" вместе с актерами из "Фабельманы" и исполнителями ролей в "Банши Инишерина". За приз в номинации "Лучшая оригинальная музыка" "Всё везде и сразу" поборется с "Топ Ганом", "Чёрной пантерой", "Теперь вместе" и "Рядом ревет революция". "Всё везде и сразу" представлен и в категории "Лучший монтаж", а актриса Мишель Йео может получить статуэтку за "Лучшую женскую роль".Церемония вручения премии "Оскар" состоится 12 марта.

https://ria.ru/20230123/kino-1846730498.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стивен спилберг, мартин макдонах, баз лурман (марк лурман), кино и сериалы, оскар (премия)