https://ria.ru/20230124/oskar-1847151819.html

Объявлены десять номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм"

Объявлены десять номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм" - РИА Новости, 24.01.2023

Объявлены десять номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм"

Объявлены номинанты на "Оскар" в категории лучший фильм. Список опубликован на сайте премии. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:40

2023-01-24T17:40

2023-01-24T17:40

культура

новости культуры

стивен спилберг

баз лурман (марк лурман)

джеймс кэмерон

лос-анджелес

сша

оскар (премия)

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Объявлены номинанты на "Оскар" в категории лучший фильм. Список опубликован на сайте премии.За статуэтку поборются картины Стивена Спилберга "Фабельманы", "Тар" Тодда Филда, "Элвис" База Лурмана, "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, а также "Аватар; путь воды" Джеймса Кэмерона, сообщили организаторы во вторник. В номинации в общей сложности представлены десять работ, в том числе "Банши Инишерина" Мартина Макдонаха, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, "На западном фронте без перемен" Эдварда Гербера, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда и "Женские сплетни" Сары Полли. Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится 12 марта в Лос-Анджелесе.

https://ria.ru/20230123/kino-1846730498.html

лос-анджелес

сша

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стивен спилберг, баз лурман (марк лурман), джеймс кэмерон, лос-анджелес, сша, оскар (премия), кино и сериалы, мартин макдонах