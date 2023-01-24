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Объявлены десять номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм" - РИА Новости, 24.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230124/oskar-1847151819.html
Объявлены десять номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм"
Объявлены десять номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм" - РИА Новости, 24.01.2023
Объявлены десять номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм"
Объявлены номинанты на "Оскар" в категории лучший фильм. Список опубликован на сайте премии. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:40
2023-01-24T17:40
культура
новости культуры
стивен спилберг
баз лурман (марк лурман)
джеймс кэмерон
лос-анджелес
сша
оскар (премия)
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Объявлены номинанты на "Оскар" в категории лучший фильм. Список опубликован на сайте премии.За статуэтку поборются картины Стивена Спилберга "Фабельманы", "Тар" Тодда Филда, "Элвис" База Лурмана, "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, а также "Аватар; путь воды" Джеймса Кэмерона, сообщили организаторы во вторник. В номинации в общей сложности представлены десять работ, в том числе "Банши Инишерина" Мартина Макдонаха, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, "На западном фронте без перемен" Эдварда Гербера, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда и "Женские сплетни" Сары Полли. Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится 12 марта в Лос-Анджелесе.
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Елена Громова
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новости культуры, стивен спилберг, баз лурман (марк лурман), джеймс кэмерон, лос-анджелес, сша, оскар (премия), кино и сериалы, мартин макдонах
Культура, Новости культуры, Стивен Спилберг, Баз Лурман (Марк Лурман), Джеймс Кэмерон, Лос-Анджелес, США, Оскар (премия), Кино и сериалы, Мартин Макдонах
17:40 24.01.2023
 
Объявлены десять номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм"

"Аватар: Путь воды" и "Элвис" номинированы на "Оскар" в категории "Лучший фильм"

© 20th Century Studios (2022)Кадр из фильм "Аватар: Путь воды"
Кадр из фильм Аватар: Путь воды
© 20th Century Studios (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Объявлены номинанты на "Оскар" в категории лучший фильм. Список опубликован на сайте премии.
За статуэтку поборются картины Стивена Спилберга "Фабельманы", "Тар" Тодда Филда, "Элвис" База Лурмана, "Все везде и сразу" режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, а также "Аватар; путь воды" Джеймса Кэмерона, сообщили организаторы во вторник.
В номинации в общей сложности представлены десять работ, в том числе "Банши Инишерина" Мартина Макдонаха, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, "На западном фронте без перемен" Эдварда Гербера, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда и "Женские сплетни" Сары Полли.
Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится 12 марта в Лос-Анджелесе.
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Фильм о Монро лидирует по номинациям на антипремию "Золотая малина"
 
КультураНовости культурыСтивен СпилбергБаз Лурман (Марк Лурман)Джеймс КэмеронЛос-АнджелесСШАОскар (премия)Кино и сериалыМартин Макдонах
 
 
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