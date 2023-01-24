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СБ Украины проводит обыски в Полтавском горсовете, сообщили СМИ
СБ Украины проводит обыски в Полтавском горсовете, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
СБ Украины проводит обыски в Полтавском горсовете, сообщили СМИ
Служба безопасности Украины проводит обыски в горсовете Полтавы в рамках уголовного дела, связанного с мэром Александром Мамаем, сообщает украинское издание... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:55
2023-01-24T12:55
2023-01-24T12:55
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски в горсовете Полтавы в рамках уголовного дела, связанного с мэром Александром Мамаем, сообщает украинское издание "Общественное". "СБУ проводит обыски в Полтавском горсовете в рамках уголовного производства, связанного с городским головой Полтавы Мамаем", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. О каком именно деле идет речь, не уточняют. В декабре 2022 года представители службы безопасности Украины сообщили Мамаю, что его подозревают в несанкционированном распространении информации о перемещении украинских войск, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Позже Мамай опубликовал обращение к Владимиру Зеленскому и назвал подозрение СБУ в отношении него политически мотивированным. Киевский районный суд Полтавы принял решение не арестовывать мэра и не отстранять его от должности.
https://ria.ru/20230124/izmena-1847039714.html
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в мире, жкх, александр мамай, владимир зеленский, полтава, украина, служба безопасности украины
В мире, ЖКХ, Александр Мамай, Владимир Зеленский, Полтава, Украина, Служба безопасности Украины
СБ Украины проводит обыски в Полтавском горсовете, сообщили СМИ
Издание "Общественное": СБ Украины проводит обыски в Полтавском горсовете