https://ria.ru/20230124/obysk-1847046318.html

СБ Украины проводит обыски в Полтавском горсовете, сообщили СМИ

СБ Украины проводит обыски в Полтавском горсовете, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.01.2023

СБ Украины проводит обыски в Полтавском горсовете, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины проводит обыски в горсовете Полтавы в рамках уголовного дела, связанного с мэром Александром Мамаем, сообщает украинское издание... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:55

2023-01-24T12:55

2023-01-24T12:55

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александр мамай

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полтава

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски в горсовете Полтавы в рамках уголовного дела, связанного с мэром Александром Мамаем, сообщает украинское издание "Общественное". "СБУ проводит обыски в Полтавском горсовете в рамках уголовного производства, связанного с городским головой Полтавы Мамаем", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. О каком именно деле идет речь, не уточняют. В декабре 2022 года представители службы безопасности Украины сообщили Мамаю, что его подозревают в несанкционированном распространении информации о перемещении украинских войск, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Позже Мамай опубликовал обращение к Владимиру Зеленскому и назвал подозрение СБУ в отношении него политически мотивированным. Киевский районный суд Полтавы принял решение не арестовывать мэра и не отстранять его от должности.

https://ria.ru/20230124/izmena-1847039714.html

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в мире, жкх, александр мамай, владимир зеленский, полтава, украина, служба безопасности украины