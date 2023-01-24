https://ria.ru/20230124/obstrely-1847186745.html
В Белгородской области с начала обстрелов ВСУ погибли 25 человек
В Белгородской области с начала обстрелов ВСУ погибли 25 человек - РИА Новости, 25.01.2023
В Белгородской области с начала обстрелов ВСУ погибли 25 человек
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил президенту России Владимиру Путину, что с начала обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-24T19:51
2023-01-24T19:51
2023-01-25T00:01
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
владимир путин
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил президенту России Владимиру Путину, что с начала обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 ранены.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Белгородская область, Россия
19:51 24.01.2023 (обновлено: 00:01 25.01.2023)
В Белгородской области с начала обстрелов ВСУ погибли 25 человек
Белгородский губернатор Гладков заявил, что при обстрелах ВСУ в регионе погибли 25 человек