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В Белгородской области с начала обстрелов ВСУ погибли 25 человек - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/obstrely-1847186745.html
В Белгородской области с начала обстрелов ВСУ погибли 25 человек
В Белгородской области с начала обстрелов ВСУ погибли 25 человек - РИА Новости, 25.01.2023
В Белгородской области с начала обстрелов ВСУ погибли 25 человек
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил президенту России Владимиру Путину, что с начала обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-24T19:51
2023-01-25T00:01
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
владимир путин
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил президенту России Владимиру Путину, что с начала обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 ранены.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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украина
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украина, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, владимир путин, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Белгородская область, Россия
19:51 24.01.2023 (обновлено: 00:01 25.01.2023)
 
В Белгородской области с начала обстрелов ВСУ погибли 25 человек

Белгородский губернатор Гладков заявил, что при обстрелах ВСУ в регионе погибли 25 человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил президенту России Владимиру Путину, что с начала обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 ранены.
"Помимо того, что есть 25 погибших, есть 96 человек, которые ранены", - рассказал Гладков.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковВладимир ПутинБелгородская областьРоссия
 
 
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