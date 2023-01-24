https://ria.ru/20230124/obstrely-1847186745.html

В Белгородской области с начала обстрелов ВСУ погибли 25 человек

В Белгородской области с начала обстрелов ВСУ погибли 25 человек - РИА Новости, 25.01.2023

В Белгородской области с начала обстрелов ВСУ погибли 25 человек

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил президенту России Владимиру Путину, что с начала обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-24T19:51

2023-01-24T19:51

2023-01-25T00:01

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

владимир путин

белгородская область

россия

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БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил президенту России Владимиру Путину, что с начала обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 ранены.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

белгородская область

россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, владимир путин, белгородская область, россия