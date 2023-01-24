https://ria.ru/20230124/obstrel-1847116580.html

При обстреле Донецка погиб мирный житель

При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 24.01.2023

При обстреле Донецка погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Александровки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:01

2023-01-24T16:01

2023-01-24T16:01

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Александровки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) убили мирного жителя при обстреле посёлка Александровка в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика