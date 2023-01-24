https://ria.ru/20230124/obstrel-1847095457.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов - РИА Новости, 24.01.2023

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:13

2023-01-24T15:13

2023-01-24T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

горловка

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.15 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, сцкк