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Украинские войска выпустили по Владимировке восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Владимировке восемь снарядов - РИА Новости, 24.01.2023
Украинские войска выпустили по Владимировке восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Владимировке в ДНР восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:57
2023-01-24T12:57
2023-01-24T12:57
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Владимировке в ДНР восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230124/ukraina-1847021197.html
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Украинские войска выпустили по Владимировке восемь снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Владимировке восемь снарядов натовского калибра