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Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/obstrel-1846981389.html
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.01.2023
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 120 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:23
2023-01-24T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 120 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - девять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 120 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Каштановое. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 14 обстрелов.
https://ria.ru/20230124/zaporozhe-1846967532.html
украина
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в мире, украина, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
09:23 24.01.2023
 
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию региона

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 120 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - девять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 120 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Каштановое.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 14 обстрелов.
Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
06:57Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦКК
 
 
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