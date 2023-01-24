https://ria.ru/20230124/obstrel-1846981389.html

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.01.2023

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 120 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T09:23

2023-01-24T09:23

2023-01-24T09:23

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 120 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - девять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 120 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Каштановое. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 14 обстрелов.

https://ria.ru/20230124/zaporozhe-1846967532.html

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донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, донецк, сцкк