https://ria.ru/20230124/obrazovanie-1847102751.html
Минпросвещения сохранит все образовательные учреждения на новых территориях
Минпросвещения сохранит все образовательные учреждения на новых территориях - РИА Новости, 24.01.2023
Минпросвещения сохранит все образовательные учреждения на новых территориях
Численность образовательных организаций сохранится на новых территориях, ни одно не будет упразднено, заявил статс-секретарь замминистра просвещения РФ Андрей... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:30
2023-01-24T15:30
2023-01-24T15:30
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Численность образовательных организаций сохранится на новых территориях, ни одно не будет упразднено, заявил статс-секретарь замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев. "Численность образовательных организаций сохранится, ни одно из образовательных организаций не будет упразднено или закрыто. Это подтверждают нам и региональные власти. Мы сохраним все образовательные организации на этих территориях", - сказал Корнеев на пленарном заседании в Госдуме. По его словам, для школьников новых территорий, у которых преподавание велось на украинском языке, министерство подготовило углубленные образовательные программы.
https://ria.ru/20230123/istoriya-1846780380.html
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Общество, Россия, Госдума РФ, Образование - Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Минпросвещения сохранит все образовательные учреждения на новых территориях
Минпросвещения: число образовательных организаций сохранится на новых территориях