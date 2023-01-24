https://ria.ru/20230124/obrazovanie-1847102751.html

Минпросвещения сохранит все образовательные учреждения на новых территориях

Минпросвещения сохранит все образовательные учреждения на новых территориях - РИА Новости, 24.01.2023

Минпросвещения сохранит все образовательные учреждения на новых территориях

Численность образовательных организаций сохранится на новых территориях, ни одно не будет упразднено, заявил статс-секретарь замминистра просвещения РФ Андрей... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:30

2023-01-24T15:30

2023-01-24T15:30

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Численность образовательных организаций сохранится на новых территориях, ни одно не будет упразднено, заявил статс-секретарь замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев. "Численность образовательных организаций сохранится, ни одно из образовательных организаций не будет упразднено или закрыто. Это подтверждают нам и региональные власти. Мы сохраним все образовательные организации на этих территориях", - сказал Корнеев на пленарном заседании в Госдуме. По его словам, для школьников новых территорий, у которых преподавание велось на украинском языке, министерство подготовило углубленные образовательные программы.

https://ria.ru/20230123/istoriya-1846780380.html

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общество, россия, госдума рф, образование - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область