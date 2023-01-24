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Национальный филармонический оркестр России

Национальный филармонический оркестр России - РИА Новости, 24.01.2023

Национальный филармонический оркестр России

Национальный филармонический оркестр России (НФОР) был учрежден приказом Министерства культуры России от 24 января 2003 года по поручению президента РФ... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T03:03

2023-01-24T03:03

2023-01-24T03:03

справки

национальный филармонический оркестр россии

россия

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Национальный филармонический оркестр России (НФОР) был учрежден приказом Министерства культуры России от 24 января 2003 года по поручению президента РФ Владимира Путина.В составе НФОР объединены лучшие представители оркестровой элиты и молодые талантливые музыканты. С 2003 года и по настоящее время художественный руководитель и главный дирижер – всемирно известный скрипач Владимир Спиваков. 26 сентября 2003 года оркестр дебютировал в Московском Доме музыки на концерте, посвященном памяти Евгения Светланова. Репертуар оркестра охватывает период от ранних классических симфоний до новейших сочинений современности. За 19 сезонов оркестр представил множество неординарных программ, уникальных абонементов и концертных серий, осуществил ряд российских и мировых премьер.С коллективом сотрудничали выдающиеся дирижеры разных поколений, в их числе Мишель Плассон, Владимир Ашкенази, Джеймс Конлон, Окко Каму, Юкка-Пекка Сарасте, Александр Лазарев, Джон Нелсон, Ян Латам-Кёниг, Туган Сохиев и др.В концертах НФОР в разные годы принимали участие звезды мировой оперной сцены Джесси Норман, Пласидо Доминго, Кири Те Канава, Дмитрий Хворостовский, Хуан Диего Флорес, Рене Флеминг, Ферруччо Фурланетто, Марсело Альварес, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Евгений Кисин и многие другие.Регулярно выступают с НФОР Хибла Герзмава, Альбина Шагимуратова, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, Анна Аглатова, Полина Шамаева, Денис Мацуев, Николай Луганский, Александр Гиндин и другие исполнители.Национальный филармонический оркестр дает концерты не только в Москве, но и в других городах страны, много гастролировал в США, Европе, Японии, Китае, странах СНГ и Балтии. Одно из последних зарубежных выступлений состоялось в ноябре 2022 года в Ереване (Армения).Владимир Спиваков и НФОР осуществляют записи классического музыкального репертуара, ежегодно выпуская несколько релизов, многие из них имеют более миллиона прослушиваний во всем мире. В мае 2005 года фирма Capriccio выпустила CD и DVD с записью концерта для оркестра "Желтые звезды" Исаака Шварца в исполнении оркестра под управлением Владимира Спивакова, которому композитор посвятил это произведение. Концерт был исполнен НФОР 27 января 2015 года в Праге (Чехия) на IV Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 70-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.В 2010-2015 годах оркестр записал несколько альбомов для фирмы звукозаписи Sony Music с сочинениями Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Эдварда Грига и др.В 2014-2022 годах был выпущен ряд записей русской музыки под лейблом Spivakov Sound. В их числе – опера "Евгений Онегин" Петра Чайковского (в главных партиях – Хибла Герзмава, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак); тройной CD с симфоническими произведениями Чайковского (Симфонии №№ 4-6, "Итальянское каприччио", "Ромео и Джульетта"); поэма "Колокола" и кантата "Весна" Сергея Рахманинова, а также все его фортепианные концерты (солист – Александр Романовский); альбомы "Русь Святая" (духовные произведения Сергея Рахманинова и Сергея Танеева), "Волшебство в музыке" и "Шедевры русской музыки" (Анатолий Лядов, Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, Александр Скрябин).Многолетняя работа над записями симфонической музыки Сергея Рахманинова была завершена в апреле 2022 года. Мультимедийный сет, куда вошли все симфонии и фортепианные концерты композитора будет выпущен к его 150-летию в апреле 2023 года. Особым направлением деятельности оркестра является поддержка талантливых молодых музыкантов и создание условий для их творческой реализации и профессионального роста. В сезоне 2004-2005 в оркестре была создана не имеющая аналогов в оркестровом мире группа дирижеров-стажеров.В 2006-2009 годах дирижеры-стажеры НФОР ежегодно представляли программы "Знай наших!" в Светлановском зале Дома музыки и в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Многие из них впоследствии добились успехов на профессиональном поприще, заняли руководящие посты в ведущих оперных и симфонических оркестрах, стали обладателями престижных наград.Среди дирижеров-стажеров были дирижер Большого театра Алексей Богорад, главный дирижер театра "Московская оперетта", приглашенный дирижер Большого театра Константин Хватынец, создатель и руководитель молодежного камерного оркестра Veritas Максим Емельянычев и многие другие.НФОР учредил также специальные гранты для одаренных молодых музыкантов. Они помогают многообещающим артистам всецело раскрыть свой творческий потенциал и занять достойное место на отечественной и мировой сцене. Наряду с материальной поддержкой обладатели грантов получали продюсерское содействие и регулярно принимали участие в различных творческих проектах, возглавляемых Владимиром Спиваковым.В 2007 году НФОР стал обладателем гранта правительства России, а в 2010 году был удостоен гранта президента РФ.За годы активной творческой жизни НФОР сумел стать одним из ведущих симфонических оркестров России, завоевать любовь публики и признание профессионалов в своей стране и за рубежом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, национальный филармонический оркестр россии, россия