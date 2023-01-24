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Вашингтон отреагирует на импорт Китаем нефти из Ирана, заявил посланник США - РИА Новости, 24.01.2023
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Вашингтон отреагирует на импорт Китаем нефти из Ирана, заявил посланник США
Вашингтон отреагирует на импорт Китаем нефти из Ирана, заявил посланник США - РИА Новости, 24.01.2023
Вашингтон отреагирует на импорт Китаем нефти из Ирана, заявил посланник США
США обеспокоены экспортом нефти из Ирана в Китай и продолжат обсуждение шагов по введению санкций против Пекина и ряда стран, которые импортируют иранскую... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:33
2023-01-24T13:33
в мире
китай
иран
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
нефть
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. США обеспокоены экспортом нефти из Ирана в Китай и продолжат обсуждение шагов по введению санкций против Пекина и ряда стран, которые импортируют иранскую нефть, заявил американский спецпосланник по Ирану Роберт Мэлли. "Мы пытаемся продолжать следить за ними и предпринимать необходимые шаги, чтобы остановить экспорт иранской нефти и удержать страны от её покупки. Вы акцентировали внимание на Китае. Это правильно. Он является основным пунктом назначения незаконного экспорта", - заявил Мэлли в интервью агентству Блумберг, когда ему задали вопрос является ли правдой, что Иран экспортирует больше нефти, особенно в Китай. Спецпредставитель США по Ирану добавил, что Вашингтон поддерживает контакт с властями Китая по этому вопросу. Также Мэлли подчеркнул, что США "продолжат обсуждать шаги по введению санкций" против тех, кто импортирует иранскую нефть. Он добавил, что переговоры с Китаем идут уже несколько месяцев и "будут усилены". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана, в том числе и в отношении иранского нефтяного экспорта. В 2019 году приняли решение о введении вторичных санкций в отношении лиц и компаний, причастных к продаже иранской нефти. При этом, по данным Тегерана, экспорт нефти Ирана за ноябрь 2022 года побил рекорд с 2018 года. Китай ранее заявлял, что, "поскольку США упрямо продолжали воспринимать Китай в качестве своего главного конкурента и занимались вопиющим сдерживанием, подавлением и провокациями против Китая, китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями".
https://ria.ru/20230124/iran-1846991120.html
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в мире, китай, иран, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), нефть
В мире, Китай, Иран, США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Нефть
13:33 24.01.2023
 
Вашингтон отреагирует на импорт Китаем нефти из Ирана, заявил посланник США

Спецпосланник Мэлли: США усилят давление на Китай из-за импорта нефти из Ирана

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. США обеспокоены экспортом нефти из Ирана в Китай и продолжат обсуждение шагов по введению санкций против Пекина и ряда стран, которые импортируют иранскую нефть, заявил американский спецпосланник по Ирану Роберт Мэлли.
"Мы пытаемся продолжать следить за ними и предпринимать необходимые шаги, чтобы остановить экспорт иранской нефти и удержать страны от её покупки. Вы акцентировали внимание на Китае. Это правильно. Он является основным пунктом назначения незаконного экспорта", - заявил Мэлли в интервью агентству Блумберг, когда ему задали вопрос является ли правдой, что Иран экспортирует больше нефти, особенно в Китай.
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Спецпредставитель США по Ирану добавил, что Вашингтон поддерживает контакт с властями Китая по этому вопросу. Также Мэлли подчеркнул, что США "продолжат обсуждать шаги по введению санкций" против тех, кто импортирует иранскую нефть.
Он добавил, что переговоры с Китаем идут уже несколько месяцев и "будут усилены".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана, в том числе и в отношении иранского нефтяного экспорта. В 2019 году приняли решение о введении вторичных санкций в отношении лиц и компаний, причастных к продаже иранской нефти. При этом, по данным Тегерана, экспорт нефти Ирана за ноябрь 2022 года побил рекорд с 2018 года.
Китай ранее заявлял, что, "поскольку США упрямо продолжали воспринимать Китай в качестве своего главного конкурента и занимались вопиющим сдерживанием, подавлением и провокациями против Китая, китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями".
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