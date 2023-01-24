https://ria.ru/20230124/nauka-1847033580.html
В России за год обновили более четверти научной приборной базы
В России за год обновили более четверти научной приборной базы - РИА Новости, 24.01.2023
В России за год обновили более четверти научной приборной базы
Более четверти научной приборной базы России обновлено в минувшем году, причем треть закупленного оборудования - отечественного производства, сообщил... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:30
2023-01-24T12:30
2023-01-24T12:30
наука
технологии
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более четверти научной приборной базы России обновлено в минувшем году, причем треть закупленного оборудования - отечественного производства, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Сейчас в РФ реализуется программа по развитию приборной базы отечественной науки. Одно из обязательных условий - закупка передового оборудования российского производства. Новое оборудование, как ожидается, позволит выполнять российским ученым передовые исследования и получать научные результаты, направленные на научно-технологическое развитие России. На брифинге в Координационном центре правительства РФ во вторник Чернышенко рассказал, что сделано по этой программе за 2022 год: "273 организации приобрели почти 7 тысяч приборов, из которых треть, что очень важно, - отечественного производства. За прошлый год мы обновили более четверти приборной базы страны". В наступившем году около 200 российских научных организаций получат гранты в общей сложности на 15,5 миллиарда рублей для обновление приборной базы - это на 3,7 миллиардов больше, чем в 2022-м, говорил ранее Чернышенко. В 2021 году объем финансирования закупок новых приборов составил 8 миллиардов рублей, в 2022 году - 11,8 миллиарда рублей. Субсидии из федерального бюджета на обновление приборной базы научные организации получают в рамках национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20230124/uchenye-1847007623.html
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технологии, дмитрий чернышенко, россия
Наука, Технологии, Дмитрий Чернышенко, Россия
В России за год обновили более четверти научной приборной базы
Чернышенко сообщил, что в России за год обновили более четверти научной приборной базы
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более четверти научной приборной базы России обновлено в минувшем году, причем треть закупленного оборудования - отечественного производства, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Сейчас в РФ реализуется программа по развитию приборной базы отечественной науки. Одно из обязательных условий - закупка передового оборудования российского производства. Новое оборудование, как ожидается, позволит выполнять российским ученым передовые исследования и получать научные результаты, направленные на научно-технологическое развитие России.
На брифинге в Координационном центре правительства РФ во вторник Чернышенко рассказал, что сделано по этой программе за 2022 год: "273 организации приобрели почти 7 тысяч приборов, из которых треть, что очень важно, - отечественного производства. За прошлый год мы обновили более четверти приборной базы страны".
В наступившем году около 200 российских научных организаций получат гранты в общей сложности на 15,5 миллиарда рублей для обновление приборной базы - это на 3,7 миллиардов больше, чем в 2022-м, говорил ранее Чернышенко.
В 2021 году объем финансирования закупок новых приборов составил 8 миллиардов рублей, в 2022 году - 11,8 миллиарда рублей. Субсидии из федерального бюджета на обновление приборной базы научные организации получают в рамках национального проекта "Наука и университеты".