https://ria.ru/20230124/nauka-1847033580.html

В России за год обновили более четверти научной приборной базы

В России за год обновили более четверти научной приборной базы - РИА Новости, 24.01.2023

В России за год обновили более четверти научной приборной базы

Более четверти научной приборной базы России обновлено в минувшем году, причем треть закупленного оборудования - отечественного производства, сообщил... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:30

2023-01-24T12:30

2023-01-24T12:30

наука

технологии

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более четверти научной приборной базы России обновлено в минувшем году, причем треть закупленного оборудования - отечественного производства, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Сейчас в РФ реализуется программа по развитию приборной базы отечественной науки. Одно из обязательных условий - закупка передового оборудования российского производства. Новое оборудование, как ожидается, позволит выполнять российским ученым передовые исследования и получать научные результаты, направленные на научно-технологическое развитие России. На брифинге в Координационном центре правительства РФ во вторник Чернышенко рассказал, что сделано по этой программе за 2022 год: "273 организации приобрели почти 7 тысяч приборов, из которых треть, что очень важно, - отечественного производства. За прошлый год мы обновили более четверти приборной базы страны". В наступившем году около 200 российских научных организаций получат гранты в общей сложности на 15,5 миллиарда рублей для обновление приборной базы - это на 3,7 миллиардов больше, чем в 2022-м, говорил ранее Чернышенко. В 2021 году объем финансирования закупок новых приборов составил 8 миллиардов рублей, в 2022 году - 11,8 миллиарда рублей. Субсидии из федерального бюджета на обновление приборной базы научные организации получают в рамках национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20230124/uchenye-1847007623.html

https://ria.ru/20230124/nauka-1847022846.html

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технологии, дмитрий чернышенко, россия