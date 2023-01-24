https://ria.ru/20230124/nato-1847203268.html

Премьер Швеции пожелал вернуться к диалогу с Турцией по членству в НАТО

Премьер Швеции пожелал вернуться к диалогу с Турцией по членству в НАТО - РИА Новости, 24.01.2023

Премьер Швеции пожелал вернуться к диалогу с Турцией по членству в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на фоне ухудшения отношений Стокгольма и Анкары заявил, что рассчитывает на возвращение к рабочему диалогу с турецкой... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T21:25

2023-01-24T21:25

2023-01-24T21:25

в мире

ульф кристерссон

швеция

турция

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нато

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на фоне ухудшения отношений Стокгольма и Анкары заявил, что рассчитывает на возвращение к рабочему диалогу с турецкой стороной по вопросу членства в НАТО. Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом, на проведение этой провокационной акции у шведских властей было получено разрешение. После этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку заявки на вступление в НАТО. "Я желаю снова вернуться к рабочему диалогу... Я хочу призвать к спокойствию в этом процессе. Швеция, Финляндия и Турция заключили трехстороннее соглашение. Все идет хорошо. Но понятно, что нам не все нравится одинаково", - сказал Кристерссон на пресс-конференции. Премьер Швеции добавил, что не считает, что президент Турции "закрыл дверь" по вопросу членства королевства в НАТО. Ранее Кристеррсон осудил сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме, назвав его неприемлемым актом неуважения, но отметил, что закон нарушен не был. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230124/nato-1847195280.html

https://ria.ru/20230124/nato-1847034112.html

швеция

турция

финляндия

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в мире, ульф кристерссон, швеция, турция, финляндия, нато