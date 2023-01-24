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Премьер Швеции пожелал вернуться к диалогу с Турцией по членству в НАТО - РИА Новости, 24.01.2023
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Премьер Швеции пожелал вернуться к диалогу с Турцией по членству в НАТО
Премьер Швеции пожелал вернуться к диалогу с Турцией по членству в НАТО - РИА Новости, 24.01.2023
Премьер Швеции пожелал вернуться к диалогу с Турцией по членству в НАТО
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на фоне ухудшения отношений Стокгольма и Анкары заявил, что рассчитывает на возвращение к рабочему диалогу с турецкой... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T21:25
2023-01-24T21:25
в мире
ульф кристерссон
швеция
турция
финляндия
нато
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на фоне ухудшения отношений Стокгольма и Анкары заявил, что рассчитывает на возвращение к рабочему диалогу с турецкой стороной по вопросу членства в НАТО. Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом, на проведение этой провокационной акции у шведских властей было получено разрешение. После этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку заявки на вступление в НАТО. "Я желаю снова вернуться к рабочему диалогу... Я хочу призвать к спокойствию в этом процессе. Швеция, Финляндия и Турция заключили трехстороннее соглашение. Все идет хорошо. Но понятно, что нам не все нравится одинаково", - сказал Кристерссон на пресс-конференции. Премьер Швеции добавил, что не считает, что президент Турции "закрыл дверь" по вопросу членства королевства в НАТО. Ранее Кристеррсон осудил сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме, назвав его неприемлемым актом неуважения, но отметил, что закон нарушен не был. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230124/nato-1847195280.html
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в мире, ульф кристерссон, швеция, турция, финляндия, нато
В мире, Ульф Кристерссон, Швеция, Турция, Финляндия, НАТО
21:25 24.01.2023
 
Премьер Швеции пожелал вернуться к диалогу с Турцией по членству в НАТО

Премьер Швеции Кристерссон пожелал вернуться к диалогу с Турцией по членству в НАТО

© AP Photo / Janerik HenrikssonПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Janerik Henriksson
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на фоне ухудшения отношений Стокгольма и Анкары заявил, что рассчитывает на возвращение к рабочему диалогу с турецкой стороной по вопросу членства в НАТО.
Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом, на проведение этой провокационной акции у шведских властей было получено разрешение. После этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку заявки на вступление в НАТО.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 20:51
Европейский эксперт заявил, что Турция значит для НАТО больше, чем Швеция
"Я желаю снова вернуться к рабочему диалогу... Я хочу призвать к спокойствию в этом процессе. Швеция, Финляндия и Турция заключили трехстороннее соглашение. Все идет хорошо. Но понятно, что нам не все нравится одинаково", - сказал Кристерссон на пресс-конференции.
Премьер Швеции добавил, что не считает, что президент Турции "закрыл дверь" по вопросу членства королевства в НАТО.
Ранее Кристеррсон осудил сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме, назвав его неприемлемым актом неуважения, но отметил, что закон нарушен не был.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Эксперт предположила, когда Турция возобновит диалог по расширению НАТО
 
В миреУльф КристерссонШвецияТурцияФинляндияНАТО
 
 
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