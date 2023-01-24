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Европейский эксперт заявил, что Турция значит для НАТО больше, чем Швеция - РИА Новости, 24.01.2023
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Европейский эксперт заявил, что Турция значит для НАТО больше, чем Швеция
Европейский эксперт заявил, что Турция значит для НАТО больше, чем Швеция - РИА Новости, 24.01.2023
Европейский эксперт заявил, что Турция значит для НАТО больше, чем Швеция
НАТО намного важнее видеть в своем составе Турцию, имеющую стратегическое положение, чем Швецию, считает европейский эксперт, бывший глава оппозиционной... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T20:51
2023-01-24T20:51
в мире
мишель модрикамен
эммануэль макрон
ангела меркель
турция
швеция
украина
нато
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. НАТО намного важнее видеть в своем составе Турцию, имеющую стратегическое положение, чем Швецию, считает европейский эксперт, бывший глава оппозиционной бельгийской "Народной партии" Мишель Модрикамен. Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом после получения у шведских властей разрешения провести акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. "Что касается Швеции, эта страна сотрудничает с НАТО настолько тесно и долго, что ее присоединение к альянсу станет только символической формальностью. Так что, если нужно будет сделать выбор и если дипломатия не сможет спокойно решить (ситуацию), почему бы не оставить Швецию за пределами НАТО, но очень близко на неопределенный срок, чтобы избежать конфликта с Турцией по курдскому вопросу, который решить невозможно? В конце концов, Анкара нужна НАТО больше, чем Стокгольм", - сказал Модрикамен РИА Новости. По его словам, Швеция оставалась за пределами альянса только из-за своего продолжительного нейтралитета, однако страна тесно сотрудничает с блоком на протяжении всей его истории и даже принимает участие в военных учениях. Турция же, как отмечает эксперт, имеет стратегически важное значение для НАТО благодаря близости к южным границам России и контролю над проливами в Черном море. США размещали в Турции свои ракеты и даже воздерживались от ярой критики на фоне ее хороших отношений с Москвой и нейтральной позиции в конфликте на Украине, подчеркнул он. Анкара также довольно часто выступала с критикой лидеров многих европейских стран, в частности президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Кроме того, Турция занимает "агрессивную" позицию по отношению к Греции и Кипру, другим членам НАТО, а в настоящий момент - и по отношению к Швеции, однако Вашингтон и сам альянс все равно готовы к примирению с Анкарой, считает Модрикамен. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230124/ataka-1847180758.html
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турция
швеция
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в мире, мишель модрикамен, эммануэль макрон, ангела меркель, турция, швеция, украина, нато
В мире, Мишель Модрикамен, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Турция, Швеция, Украина, НАТО
20:51 24.01.2023
 
Европейский эксперт заявил, что Турция значит для НАТО больше, чем Швеция

Европейский эксперт заявил, что Турция значит для НАТО больше, чем Швеция

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. НАТО намного важнее видеть в своем составе Турцию, имеющую стратегическое положение, чем Швецию, считает европейский эксперт, бывший глава оппозиционной бельгийской "Народной партии" Мишель Модрикамен.
Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом после получения у шведских властей разрешения провести акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 19:11
Премьер Греции заявил о жестком ответе на возможную агрессию Турции
"Что касается Швеции, эта страна сотрудничает с НАТО настолько тесно и долго, что ее присоединение к альянсу станет только символической формальностью. Так что, если нужно будет сделать выбор и если дипломатия не сможет спокойно решить (ситуацию), почему бы не оставить Швецию за пределами НАТО, но очень близко на неопределенный срок, чтобы избежать конфликта с Турцией по курдскому вопросу, который решить невозможно? В конце концов, Анкара нужна НАТО больше, чем Стокгольм", - сказал Модрикамен РИА Новости.
По его словам, Швеция оставалась за пределами альянса только из-за своего продолжительного нейтралитета, однако страна тесно сотрудничает с блоком на протяжении всей его истории и даже принимает участие в военных учениях.
Турция же, как отмечает эксперт, имеет стратегически важное значение для НАТО благодаря близости к южным границам России и контролю над проливами в Черном море. США размещали в Турции свои ракеты и даже воздерживались от ярой критики на фоне ее хороших отношений с Москвой и нейтральной позиции в конфликте на Украине, подчеркнул он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Анкара также довольно часто выступала с критикой лидеров многих европейских стран, в частности президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Кроме того, Турция занимает "агрессивную" позицию по отношению к Греции и Кипру, другим членам НАТО, а в настоящий момент - и по отношению к Швеции, однако Вашингтон и сам альянс все равно готовы к примирению с Анкарой, считает Модрикамен.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Офицеры службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 17:50
Источник: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили
 
В миреМишель МодрикаменЭммануэль МакронАнгела МеркельТурцияШвецияУкраинаНАТО
 
 
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