https://ria.ru/20230124/nato-1847195280.html

Европейский эксперт заявил, что Турция значит для НАТО больше, чем Швеция

Европейский эксперт заявил, что Турция значит для НАТО больше, чем Швеция - РИА Новости, 24.01.2023

Европейский эксперт заявил, что Турция значит для НАТО больше, чем Швеция

НАТО намного важнее видеть в своем составе Турцию, имеющую стратегическое положение, чем Швецию, считает европейский эксперт, бывший глава оппозиционной... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T20:51

2023-01-24T20:51

2023-01-24T20:51

в мире

мишель модрикамен

эммануэль макрон

ангела меркель

турция

швеция

украина

нато

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. НАТО намного важнее видеть в своем составе Турцию, имеющую стратегическое положение, чем Швецию, считает европейский эксперт, бывший глава оппозиционной бельгийской "Народной партии" Мишель Модрикамен. Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом после получения у шведских властей разрешения провести акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. "Что касается Швеции, эта страна сотрудничает с НАТО настолько тесно и долго, что ее присоединение к альянсу станет только символической формальностью. Так что, если нужно будет сделать выбор и если дипломатия не сможет спокойно решить (ситуацию), почему бы не оставить Швецию за пределами НАТО, но очень близко на неопределенный срок, чтобы избежать конфликта с Турцией по курдскому вопросу, который решить невозможно? В конце концов, Анкара нужна НАТО больше, чем Стокгольм", - сказал Модрикамен РИА Новости. По его словам, Швеция оставалась за пределами альянса только из-за своего продолжительного нейтралитета, однако страна тесно сотрудничает с блоком на протяжении всей его истории и даже принимает участие в военных учениях. Турция же, как отмечает эксперт, имеет стратегически важное значение для НАТО благодаря близости к южным границам России и контролю над проливами в Черном море. США размещали в Турции свои ракеты и даже воздерживались от ярой критики на фоне ее хороших отношений с Москвой и нейтральной позиции в конфликте на Украине, подчеркнул он. Анкара также довольно часто выступала с критикой лидеров многих европейских стран, в частности президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Кроме того, Турция занимает "агрессивную" позицию по отношению к Греции и Кипру, другим членам НАТО, а в настоящий момент - и по отношению к Швеции, однако Вашингтон и сам альянс все равно готовы к примирению с Анкарой, считает Модрикамен. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230124/ataka-1847180758.html

https://ria.ru/20230124/nato-1847034112.html

https://ria.ru/20230124/peregovory-1847158932.html

турция

швеция

украина

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в мире, мишель модрикамен, эммануэль макрон, ангела меркель, турция, швеция, украина, нато