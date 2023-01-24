Европейский эксперт заявил, что Турция значит для НАТО больше, чем Швеция
Европейский эксперт заявил, что Турция значит для НАТО больше, чем Швеция
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. НАТО намного важнее видеть в своем составе Турцию, имеющую стратегическое положение, чем Швецию, считает европейский эксперт, бывший глава оппозиционной бельгийской "Народной партии" Мишель Модрикамен.
Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом после получения у шведских властей разрешения провести акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
"Что касается Швеции, эта страна сотрудничает с НАТО настолько тесно и долго, что ее присоединение к альянсу станет только символической формальностью. Так что, если нужно будет сделать выбор и если дипломатия не сможет спокойно решить (ситуацию), почему бы не оставить Швецию за пределами НАТО, но очень близко на неопределенный срок, чтобы избежать конфликта с Турцией по курдскому вопросу, который решить невозможно? В конце концов, Анкара нужна НАТО больше, чем Стокгольм", - сказал Модрикамен РИА Новости.
По его словам, Швеция оставалась за пределами альянса только из-за своего продолжительного нейтралитета, однако страна тесно сотрудничает с блоком на протяжении всей его истории и даже принимает участие в военных учениях.
Турция же, как отмечает эксперт, имеет стратегически важное значение для НАТО благодаря близости к южным границам России и контролю над проливами в Черном море. США размещали в Турции свои ракеты и даже воздерживались от ярой критики на фоне ее хороших отношений с Москвой и нейтральной позиции в конфликте на Украине, подчеркнул он.
Анкара также довольно часто выступала с критикой лидеров многих европейских стран, в частности президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Кроме того, Турция занимает "агрессивную" позицию по отношению к Греции и Кипру, другим членам НАТО, а в настоящий момент - и по отношению к Швеции, однако Вашингтон и сам альянс все равно готовы к примирению с Анкарой, считает Модрикамен.