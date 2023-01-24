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Финляндия и Швеция пытаются организовать новую встречу с Турцией по НАТО - РИА Новости, 24.01.2023
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Финляндия и Швеция пытаются организовать новую встречу с Турцией по НАТО
Финляндия и Швеция пытаются организовать новую встречу с Турцией по НАТО - РИА Новости, 24.01.2023
Финляндия и Швеция пытаются организовать новую встречу с Турцией по НАТО
Финляндия и Швеция пытаются организовать новую встречу с представителями Турции для обсуждения перспектив и проблем вступления двух северных стран в НАТО,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T20:37
2023-01-24T20:37
в мире
пекка хаависто
турция
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нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. Финляндия и Швеция пытаются организовать новую встречу с представителями Турции для обсуждения перспектив и проблем вступления двух северных стран в НАТО, сообщил журналистам во вторник глава финского МИД Пекка Хаависто. Во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. После этого Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии. Однако в январе 2023 года в Стокгольме лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции. В турецком МИД заявили, что это свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Стокгольму не стоит ожидать поддержки Анкары в вопросе вступления Швеции в НАТО после антитурецких и антиисламских акций.
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в мире, пекка хаависто, турция, швеция, финляндия, нато
В мире, Пекка Хаависто, Турция, Швеция, Финляндия, НАТО
20:37 24.01.2023
 
Финляндия и Швеция пытаются организовать новую встречу с Турцией по НАТО

МИД Финляндии: Хельсинки и Стокгольм пытаются организовать новую встречу с Анкарой по НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. Финляндия и Швеция пытаются организовать новую встречу с представителями Турции для обсуждения перспектив и проблем вступления двух северных стран в НАТО, сообщил журналистам во вторник глава финского МИД Пекка Хаависто.
Во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.
"Финляндия, Швеция и Турция пытаются организовать новую трехстороннюю встречу ранней весной, на которой будет дана оценка ситуации", – отметил министр.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары.
После этого Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
Однако в январе 2023 года в Стокгольме лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции. В турецком МИД заявили, что это свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Стокгольму не стоит ожидать поддержки Анкары в вопросе вступления Швеции в НАТО после антитурецких и антиисламских акций.
Офицеры службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 17:50
Источник: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили
 
В миреПекка ХаавистоТурцияШвецияФинляндияНАТО
 
 
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