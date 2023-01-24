https://ria.ru/20230124/nato-1847193045.html

Финляндия и Швеция пытаются организовать новую встречу с Турцией по НАТО

Финляндия и Швеция пытаются организовать новую встречу с Турцией по НАТО - РИА Новости, 24.01.2023

Финляндия и Швеция пытаются организовать новую встречу с Турцией по НАТО

Финляндия и Швеция пытаются организовать новую встречу с представителями Турции для обсуждения перспектив и проблем вступления двух северных стран в НАТО,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T20:37

2023-01-24T20:37

2023-01-24T20:37

в мире

пекка хаависто

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. Финляндия и Швеция пытаются организовать новую встречу с представителями Турции для обсуждения перспектив и проблем вступления двух северных стран в НАТО, сообщил журналистам во вторник глава финского МИД Пекка Хаависто. Во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. После этого Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии. Однако в январе 2023 года в Стокгольме лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции. В турецком МИД заявили, что это свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Стокгольму не стоит ожидать поддержки Анкары в вопросе вступления Швеции в НАТО после антитурецких и антиисламских акций.

https://ria.ru/20230124/peregovory-1847158932.html

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швеция

финляндия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, пекка хаависто, турция, швеция, финляндия, нато