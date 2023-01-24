Финляндия и Швеция пытаются организовать новую встречу с Турцией по НАТО
МИД Финляндии: Хельсинки и Стокгольм пытаются организовать новую встречу с Анкарой по НАТО
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. Финляндия и Швеция пытаются организовать новую встречу с представителями Турции для обсуждения перспектив и проблем вступления двух северных стран в НАТО, сообщил журналистам во вторник глава финского МИД Пекка Хаависто.
"Финляндия, Швеция и Турция пытаются организовать новую трехстороннюю встречу ранней весной, на которой будет дана оценка ситуации", – отметил министр.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары.
После этого Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
Однако в январе 2023 года в Стокгольме лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции. В турецком МИД заявили, что это свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Стокгольму не стоит ожидать поддержки Анкары в вопросе вступления Швеции в НАТО после антитурецких и антиисламских акций.