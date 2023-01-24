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Замгенсека НАТО встретится с главой Минобороны Швеции - РИА Новости, 24.01.2023
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Замгенсека НАТО встретится с главой Минобороны Швеции
Замгенсека НАТО встретится с главой Минобороны Швеции - РИА Новости, 24.01.2023
Замгенсека НАТО встретится с главой Минобороны Швеции
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ примет в среду, 25 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе главу минобороны Швеции Пола Йонсона, говорится в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:31
2023-01-24T18:31
в мире
хулуси акар
швеция
турция
стокгольм (город)
нато
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ примет в среду, 25 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе главу минобороны Швеции Пола Йонсона, говорится в распространенном заявлении пресс-службы альянса. О повестке не сообщается, стороны не планируют общаться с прессой по итогам встречи. Переговоры пройдут на фоне окончательного блокирования Турцией переговорного процесса о вступлении этой страны в НАТО после скандальной акции с сожжением Корана. Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Портал Nordic News сообщил в минувшую пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ответ на это заявление Анкары, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения. Сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. В субботу, 21 января министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава минобороны Швеции планировал обсудить в Анкаре до сих пор нератифицированную заявку Стокгольма на членство в НАТО. Финляндия, в свою очередь, на фоне скандала с Кораном допустила, что может вступить в альянс самостоятельно, если не дождется одобрения Анкарой заявки Швеции.
https://ria.ru/20230124/nato-1846976965.html
https://ria.ru/20230124/nato-1847044665.html
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швеция
турция
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в мире, хулуси акар, швеция, турция, стокгольм (город), нато
В мире, Хулуси Акар, Швеция, Турция, Стокгольм (город), НАТО
18:31 24.01.2023
 
Замгенсека НАТО встретится с главой Минобороны Швеции

Замгенсека НАТО Джоанэ встретится с главой Минобороны Швеции Йонсоном

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ примет в среду, 25 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе главу минобороны Швеции Пола Йонсона, говорится в распространенном заявлении пресс-службы альянса.
О повестке не сообщается, стороны не планируют общаться с прессой по итогам встречи.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 09:09
Опрос: более 90 процентов жителей Турции не поддержали прием Швеции в НАТО
Переговоры пройдут на фоне окончательного блокирования Турцией переговорного процесса о вступлении этой страны в НАТО после скандальной акции с сожжением Корана.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии.
Портал Nordic News сообщил в минувшую пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе.
В ответ на это заявление Анкары, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения.
Сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 12:50
Глава МИД Финляндии взял обратно свои слова о заявке в НАТО без Швеции
В субботу, 21 января министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава минобороны Швеции планировал обсудить в Анкаре до сих пор нератифицированную заявку Стокгольма на членство в НАТО.
Финляндия, в свою очередь, на фоне скандала с Кораном допустила, что может вступить в альянс самостоятельно, если не дождется одобрения Анкарой заявки Швеции.
Протестующие сжигают флаг Швеции во время демонстрации перед генеральным консульством страны в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 12:04
Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции
 
В миреХулуси АкарШвецияТурцияСтокгольм (город)НАТО
 
 
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