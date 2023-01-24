Замгенсека НАТО встретится с главой Минобороны Швеции
Замгенсека НАТО Джоанэ встретится с главой Минобороны Швеции Йонсоном
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ примет в среду, 25 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе главу минобороны Швеции Пола Йонсона, говорится в распространенном заявлении пресс-службы альянса.
О повестке не сообщается, стороны не планируют общаться с прессой по итогам встречи.
Переговоры пройдут на фоне окончательного блокирования Турцией переговорного процесса о вступлении этой страны в НАТО после скандальной акции с сожжением Корана.
Портал Nordic News сообщил в минувшую пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе.
В ответ на это заявление Анкары, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения.
Сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.
В субботу, 21 января министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава минобороны Швеции планировал обсудить в Анкаре до сих пор нератифицированную заявку Стокгольма на членство в НАТО.
Финляндия, в свою очередь, на фоне скандала с Кораном допустила, что может вступить в альянс самостоятельно, если не дождется одобрения Анкарой заявки Швеции.
22 января, 12:04Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции