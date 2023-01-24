https://ria.ru/20230124/nato-1847171685.html

Замгенсека НАТО встретится с главой Минобороны Швеции

Замгенсека НАТО встретится с главой Минобороны Швеции - РИА Новости, 24.01.2023

Замгенсека НАТО встретится с главой Минобороны Швеции

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ примет в среду, 25 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе главу минобороны Швеции Пола Йонсона, говорится в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:31

2023-01-24T18:31

2023-01-24T18:31

в мире

хулуси акар

швеция

турция

стокгольм (город)

нато

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ примет в среду, 25 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе главу минобороны Швеции Пола Йонсона, говорится в распространенном заявлении пресс-службы альянса. О повестке не сообщается, стороны не планируют общаться с прессой по итогам встречи. Переговоры пройдут на фоне окончательного блокирования Турцией переговорного процесса о вступлении этой страны в НАТО после скандальной акции с сожжением Корана. Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Портал Nordic News сообщил в минувшую пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ответ на это заявление Анкары, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения. Сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. В субботу, 21 января министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава минобороны Швеции планировал обсудить в Анкаре до сих пор нератифицированную заявку Стокгольма на членство в НАТО. Финляндия, в свою очередь, на фоне скандала с Кораном допустила, что может вступить в альянс самостоятельно, если не дождется одобрения Анкарой заявки Швеции.

https://ria.ru/20230124/nato-1846976965.html

https://ria.ru/20230124/nato-1847044665.html

https://ria.ru/20230122/turtsiya-1846578449.html

швеция

турция

стокгольм (город)

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в мире, хулуси акар, швеция, турция, стокгольм (город), нато