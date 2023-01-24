https://ria.ru/20230124/nato-1847034112.html

Эксперт предположила, когда Турция возобновит диалог по расширению НАТО

Эксперт предположила, когда Турция возобновит диалог по расширению НАТО - РИА Новости, 24.01.2023

Эксперт предположила, когда Турция возобновит диалог по расширению НАТО

Пауза в переговорах Швеции и Финляндии с Турцией о вступлении в НАТО может быть прервана по инициативе Анкары, если Запад пойдет на устраивающие ее уступки,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:32

2023-01-24T12:32

2023-01-24T12:32

в мире

турция

швеция

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пекка хаависто

нато

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пауза в переговорах Швеции и Финляндии с Турцией о вступлении в НАТО может быть прервана по инициативе Анкары, если Запад пойдет на устраивающие ее уступки, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО нуждаются в паузе. Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана ультраправыми активистами. Анкара позже заявила, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. "Турция заинтересована в том, чтобы ее вернули в проект поставки американских истребителей F-16. На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу был в Вашингтоне, видимо, эта проблема и обсуждалась. Турция ведет размены, которые, по мнению (президента Турции Тайипа - ред.) Эрдогана, будут выгодны его стране. Не будем забывать, что в Турции скоро президентские выборы. Финляндия и Швеция хотят дождаться их результатов, особенно учитывая, что после инцидента в Стокгольме продолжать сейчас переговоры бессмысленно", - сказала Пархалина. По ее словам, на выборах у Эрдогана неоднозначные шансы: неудачи в области внутренней политики и экономики он старается компенсировать успехами на внешнем контуре. Его роль в качестве медиатора в российско-украинском конфликте была достаточно эффективной. При этом, добавила эксперт, пауза в переговорах Турции со Швецией и Финляндией может быть прекращена и раньше - по инициативе Анкары, заинтересованной в возвращении в программу поставок американских истребителей.

https://ria.ru/20230124/nato-1847025591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, швеция, финляндия, пекка хаависто, нато