Эксперт предположила, когда Турция возобновит диалог по расширению НАТО
Эксперт Пархалина: Турция вернется к диалогу с Финляндией и Швецией при уступках Запада
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО
© AP Photo / Francois Mori
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пауза в переговорах Швеции и Финляндии с Турцией о вступлении в НАТО может быть прервана по инициативе Анкары, если Запад пойдет на устраивающие ее уступки, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО нуждаются в паузе. Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана ультраправыми активистами. Анкара позже заявила, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
"Турция заинтересована в том, чтобы ее вернули в проект поставки американских истребителей F-16. На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу был в Вашингтоне, видимо, эта проблема и обсуждалась. Турция ведет размены, которые, по мнению (президента Турции Тайипа - ред.) Эрдогана, будут выгодны его стране. Не будем забывать, что в Турции скоро президентские выборы. Финляндия и Швеция хотят дождаться их результатов, особенно учитывая, что после инцидента в Стокгольме продолжать сейчас переговоры бессмысленно", - сказала Пархалина.
По ее словам, на выборах у Эрдогана неоднозначные шансы: неудачи в области внутренней политики и экономики он старается компенсировать успехами на внешнем контуре. Его роль в качестве медиатора в российско-украинском конфликте была достаточно эффективной. При этом, добавила эксперт, пауза в переговорах Турции со Швецией и Финляндией может быть прекращена и раньше - по инициативе Анкары, заинтересованной в возвращении в программу поставок американских истребителей.