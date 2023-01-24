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Эксперт предположила, когда Турция возобновит диалог по расширению НАТО - РИА Новости, 24.01.2023
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Эксперт предположила, когда Турция возобновит диалог по расширению НАТО
Эксперт предположила, когда Турция возобновит диалог по расширению НАТО - РИА Новости, 24.01.2023
Эксперт предположила, когда Турция возобновит диалог по расширению НАТО
Пауза в переговорах Швеции и Финляндии с Турцией о вступлении в НАТО может быть прервана по инициативе Анкары, если Запад пойдет на устраивающие ее уступки,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:32
2023-01-24T12:32
в мире
турция
швеция
финляндия
пекка хаависто
нато
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пауза в переговорах Швеции и Финляндии с Турцией о вступлении в НАТО может быть прервана по инициативе Анкары, если Запад пойдет на устраивающие ее уступки, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО нуждаются в паузе. Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана ультраправыми активистами. Анкара позже заявила, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. "Турция заинтересована в том, чтобы ее вернули в проект поставки американских истребителей F-16. На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу был в Вашингтоне, видимо, эта проблема и обсуждалась. Турция ведет размены, которые, по мнению (президента Турции Тайипа - ред.) Эрдогана, будут выгодны его стране. Не будем забывать, что в Турции скоро президентские выборы. Финляндия и Швеция хотят дождаться их результатов, особенно учитывая, что после инцидента в Стокгольме продолжать сейчас переговоры бессмысленно", - сказала Пархалина. По ее словам, на выборах у Эрдогана неоднозначные шансы: неудачи в области внутренней политики и экономики он старается компенсировать успехами на внешнем контуре. Его роль в качестве медиатора в российско-украинском конфликте была достаточно эффективной. При этом, добавила эксперт, пауза в переговорах Турции со Швецией и Финляндией может быть прекращена и раньше - по инициативе Анкары, заинтересованной в возвращении в программу поставок американских истребителей.
https://ria.ru/20230124/nato-1847025591.html
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в мире, турция, швеция, финляндия, пекка хаависто, нато
В мире, Турция, Швеция, Финляндия, Пекка Хаависто, НАТО
12:32 24.01.2023
 
Эксперт предположила, когда Турция возобновит диалог по расширению НАТО

Эксперт Пархалина: Турция вернется к диалогу с Финляндией и Швецией при уступках Запада

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Francois Mori
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пауза в переговорах Швеции и Финляндии с Турцией о вступлении в НАТО может быть прервана по инициативе Анкары, если Запад пойдет на устраивающие ее уступки, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО нуждаются в паузе. Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана ультраправыми активистами. Анкара позже заявила, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
12:06
В Финляндии считают, что Турция не одобрит ее заявку в НАТО до середины мая
"Турция заинтересована в том, чтобы ее вернули в проект поставки американских истребителей F-16. На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу был в Вашингтоне, видимо, эта проблема и обсуждалась. Турция ведет размены, которые, по мнению (президента Турции Тайипа - ред.) Эрдогана, будут выгодны его стране. Не будем забывать, что в Турции скоро президентские выборы. Финляндия и Швеция хотят дождаться их результатов, особенно учитывая, что после инцидента в Стокгольме продолжать сейчас переговоры бессмысленно", - сказала Пархалина.
По ее словам, на выборах у Эрдогана неоднозначные шансы: неудачи в области внутренней политики и экономики он старается компенсировать успехами на внешнем контуре. Его роль в качестве медиатора в российско-украинском конфликте была достаточно эффективной. При этом, добавила эксперт, пауза в переговорах Турции со Швецией и Финляндией может быть прекращена и раньше - по инициативе Анкары, заинтересованной в возвращении в программу поставок американских истребителей.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
09:09
Опрос: более 90 процентов жителей Турции не поддержали прием Швеции в НАТО
 
В миреТурцияШвецияФинляндияПекка ХаавистоНАТО
 
 
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