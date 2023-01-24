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В Финляндии считают, что Турция не одобрит ее заявку в НАТО до середины мая - РИА Новости, 24.01.2023
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В Финляндии считают, что Турция не одобрит ее заявку в НАТО до середины мая
В Финляндии считают, что Турция не одобрит ее заявку в НАТО до середины мая - РИА Новости, 24.01.2023
В Финляндии считают, что Турция не одобрит ее заявку в НАТО до середины мая
Турция не ратифицирует финско-шведскую заявку на вступление в НАТО до выборов в Турции, намеченных на середину мая, считает министр иностранных дел Финляндии... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:06
2023-01-24T12:06
в мире
пекка хаависто
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. Турция не ратифицирует финско-шведскую заявку на вступление в НАТО до выборов в Турции, намеченных на середину мая, считает министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Эти действия осудили многие страны. После этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. "Это заявление Эрдогана, безусловно, означает некий перенос сроков. Будет трудно уместить это в промежуток времени до выборов в Турции. После выборов в Турции, безусловно, будет новая ситуация. Это моя собственная оценка на данный момент", - приводит крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat слова Хаависто. Президентские и парламентские выборы в Турции намечены на 14 мая. Ранее в Стокгольме прошла акция сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), участники которой допускали оскорбительные высказывания и жесты в адрес Эрдогана. После этих событий спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный визит шведского коллеги в Анкару.
https://ria.ru/20230124/nato-1846997087.html
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в мире, пекка хаависто, турция, финляндия, нато
В мире, Пекка Хаависто, Турция, Финляндия, НАТО
12:06 24.01.2023
 
В Финляндии считают, что Турция не одобрит ее заявку в НАТО до середины мая

Глава МИД Хаависто: Турция не одобрит заявку Финляндии в НАТО до середины мая

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. Турция не ратифицирует финско-шведскую заявку на вступление в НАТО до выборов в Турции, намеченных на середину мая, считает министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Эти действия осудили многие страны. После этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
10:26
Переговоры с Турцией по НАТО нуждаются в паузе, заявил финский МИД
"Это заявление Эрдогана, безусловно, означает некий перенос сроков. Будет трудно уместить это в промежуток времени до выборов в Турции. После выборов в Турции, безусловно, будет новая ситуация. Это моя собственная оценка на данный момент", - приводит крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat слова Хаависто.
Президентские и парламентские выборы в Турции намечены на 14 мая.
Ранее в Стокгольме прошла акция сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), участники которой допускали оскорбительные высказывания и жесты в адрес Эрдогана. После этих событий спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный визит шведского коллеги в Анкару.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
09:09
Опрос: более 90 процентов жителей Турции не поддержали прием Швеции в НАТО
 
В миреПекка ХаавистоТурцияФинляндияНАТО
 
 
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