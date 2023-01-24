В Финляндии считают, что Турция не одобрит ее заявку в НАТО до середины мая
Глава МИД Хаависто: Турция не одобрит заявку Финляндии в НАТО до середины мая
© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. Турция не ратифицирует финско-шведскую заявку на вступление в НАТО до выборов в Турции, намеченных на середину мая, считает министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Эти действия осудили многие страны. После этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
"Это заявление Эрдогана, безусловно, означает некий перенос сроков. Будет трудно уместить это в промежуток времени до выборов в Турции. После выборов в Турции, безусловно, будет новая ситуация. Это моя собственная оценка на данный момент", - приводит крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat слова Хаависто.
Президентские и парламентские выборы в Турции намечены на 14 мая.
Ранее в Стокгольме прошла акция сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), участники которой допускали оскорбительные высказывания и жесты в адрес Эрдогана. После этих событий спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный визит шведского коллеги в Анкару.