https://ria.ru/20230124/nato-1847025591.html

В Финляндии считают, что Турция не одобрит ее заявку в НАТО до середины мая

В Финляндии считают, что Турция не одобрит ее заявку в НАТО до середины мая - РИА Новости, 24.01.2023

В Финляндии считают, что Турция не одобрит ее заявку в НАТО до середины мая

Турция не ратифицирует финско-шведскую заявку на вступление в НАТО до выборов в Турции, намеченных на середину мая, считает министр иностранных дел Финляндии... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:06

2023-01-24T12:06

2023-01-24T12:06

в мире

пекка хаависто

турция

финляндия

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. Турция не ратифицирует финско-шведскую заявку на вступление в НАТО до выборов в Турции, намеченных на середину мая, считает министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Эти действия осудили многие страны. После этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. "Это заявление Эрдогана, безусловно, означает некий перенос сроков. Будет трудно уместить это в промежуток времени до выборов в Турции. После выборов в Турции, безусловно, будет новая ситуация. Это моя собственная оценка на данный момент", - приводит крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat слова Хаависто. Президентские и парламентские выборы в Турции намечены на 14 мая. Ранее в Стокгольме прошла акция сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), участники которой допускали оскорбительные высказывания и жесты в адрес Эрдогана. После этих событий спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный визит шведского коллеги в Анкару.

https://ria.ru/20230124/nato-1846997087.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пекка хаависто, турция, финляндия, нато